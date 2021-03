EVER GIVEN PLUTA! Uspjeli su osloboditi i okrenuti ogromni nasukani brod koji već gotovo tjedan dana blokira Sueski kanal

Nasukani kontejnerski brod koji već gotovo tjedan dana blokira Sueski kanal napokon je pomaknut u ponedjeljak ujutro i opet pluta, a navodno je već upalio brodske motore i sada se radi na njegovom osiguranju i inspekciji prije nego se opet pokrene. Ovo je podiglo nade da će jedna od glavnih pomorskih ruta uskoro biti opet otvorena, javlja Reuters. Ever Given, 400 metara dugačak brod uspješno je ‘oslobođen’ u 4.30 sati prema lokalnom vremenu.

VesselFinder, stranica koja se bavi praćenjem brodova, promijenila je status ovog broda napisavši da je brod “na putu”. Odnosno, više ne stoji na mjestu.

Prema objavljenim snimkama na društvenim mrežama, čini se kako su uspjeli okrenuti brod, čime su otvorili prostor u kanalu, a u drugom videu može se čuti oduševljenje ljudi i brodske sirene.

Ever Given je prošlog utorka dijagonalno blokirao Sueski kanal čime je u potpunosti zaustavio najkraću pomorsku rutu između Europe i Azije. Brod koji plovi pod panamskom zastavom, dug 400 metara i težak 200.000 tona, zaglavio se poprijeko na jednom od najprometnijih trgovačkih pomorskih puteva zbog pješčane oluje i snažnih vjetrova koji su utjecali na vidljivost. Nakon iznenadnog udara vjetra koji mu je poremetio kurs nasukao se u kanalu, na mjestu širokom manje od 300 metara. Bageri i tegljači radili su danonoćno kako bi ga oslobodili. Plima je noćas pomogla u oslobođenju zaglavljenog broda, navela je tvrtka.

Najmanje 369 brodova čeka s obje strane na prolazak kroz kanal, uključujući i 25 naftnih tankera. Bloomberg je izvijestio da ih se tamo možda nalazi i 470.

Oko 15 posto svjetske pomorske trgovine odvija se Sueskim kanalom koji je ključan prihod za Egipat. Trenutni zastoj košta tu zemlju između 14 i 15 milijuna dolara na dan, a nakon što se Ever Given nasukao, odmah su skočile cijene nafte, a poremećen je i cijeli svjetski trgovački lanac. Nekoliko brodova su se ipak odlučili na drugu rutu, oko Rta Dobre Nade, što produžuje putovanje za dodatna dva tjedna, ali i uzrokuje dodatnu potrošnju goriva.

