EVAKUIRANA ŽELJEŽNIČKA POSTAJA U LONDONU: Provjerava se sumnjivi paket u vlaku

Postaja London Bridge u središnjem dijelu Londona evakuirana je u srijedu nakon što je policija pozvana da istraži mogući sumnjivi paket u vlaku, objavila je policija.

“Policajci su pozvani na postaju London Bridge u 12,33 (po lokalnom vremenu), nakon izvješća o sumnjivom predmetu u vlaku”, rekla je glasnogovornica londonske prometne policije.

“Postaja je zatvorena dok poseban tim ne pregleda predmet”, dodala je.

Ongoing Incident at London Bridge Station – Whole station has been evacuated and trains held back pic.twitter.com/uHsieNSAcQ

— Holly Jones (@Hollycarystella) April 21, 2021