Postrojenje u kojem se proizvode i čuvaju doze cjepiva AstraZenece evakuirano je zbog sumnjivog paketa. Policija sjevernog Walesa priopćila je da su policajci bili na Wrexham Industrial Estate u Ash Roadu, Holt. Proizvođač cjepiva Wockhardt UK rekao je: “Nakon stručnog savjeta djelomično smo evakuirali mjesto”, javlja BBC.

Policija je priopćila da je postavljen kordon u blizini tvornice Wockhardt i od javnosti traže da se drži podalje od mjesta. Nema izvještaja o ozljedama. BBC piše da je jedinica za odlaganje bombi na mjestu događaja.

Tvornica u Wrexhamu može proizvesti oko 300 milijuna doza cjepiva godišnje. John Roberts, koji vodi tvrtku CMS Wrexham Ltd, u blizini tvornice, rekao je da se čuo “veliki prasak” ili eksplozija, ali da nije ništa vidio.

Police have told us: "We are currently dealing with an ongoing incident on the Wrexham Industrial Estate. The roads are currently closed and we would ask the public to avoid the area until further notice.” Wockhardt factory closed off https://t.co/CmrxSV92Qc

— Wrexham.com (@wrexham) January 27, 2021