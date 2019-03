ODGOĐENO UKIDANJE POMICANJA SATA: Konačno se zna kad ćemo ih pomicati posljednji put. Što će odlučiti Hrvatska?

Odbor Europskog parlamenta izglasao je da se u Europskoj uniji ukine pomicanje sata do 2021. godine.

Zastupnici Odbora za promet i turizam Europskog parlamenta danas su podržali prijedlog Komisije o okončanju automatske sezonske promjene računanja vremena 2021. godine, dopustivši državama članicama da same izaberu između zimskog ili ljetnog računanja vremena. Kako piše The Guardian, tako je Odbor s 23 glasa za i 11 protiv izglasao da se u EU ukine pomicanje sata do 2021. godine.

Da bi prijedlog postao zakon, još uvijek je potreban dogovor s državama članicama EU-a i potvrda Europskog parlamenta.

Za koje računanje vremena će se Hrvatska odlučiti?

Dakle, najvjerojatnije će 2021. godine Hrvatska posljednji put pomaknuti sat i tada ćemo se morati odlučiti za zimsko ili ljetno računanje vremena. To znači da će se sat posljednji put pomaknuti ili 31. ožujka ili u listopadu.

Govorilo se da će Hrvatska vrlo vjerojatno izabrati ljetno računanje vremena, budući da je turizam naša najuspješnija grana gospodarstva.

Većina građana EU protiv pomicanja sata

Podsjetimo, nakon godina rasprava o prednostima i manama sezonskog pomicanja kazaljki, Europska komisija odlučila je prošle godine građane Unije pitati što misle o tom pitanju. U provedenoj anketi sudjelovalo je 4,6 milijuna ispitanika, a čak 84 posto glasalo je protiv pomicanja sata.

