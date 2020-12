EUROPSKA ZEMLJA U KOJU SADA SVI GLEDAJU NEMA DOBRIH VIJESTI: ‘Situacija se pogoršala. Nužno je smanjenje osobnih kontakata’

Njemački institut upozorio je na nužnost smanjenja broja kontakta zbog povećanog broja zaraženih koronavirusom; apelirali na politiku da odustane od planiranih mjera popuštanja preko božićnih praznika

Epidemiološka situacija u Njemačkoj se posljednjih dana pogoršala, a broj umrlih od posljedica zaraze koronavirusom mogao bi i dalje rasti te je nužno dodatno smanjiti broj kontakta na minimum, priopćio je u četvrtak Epidemiološki institut Robert Koch.

„Ono što je sada nužno je smanjenje osobnih kontakata na najmanji mogući minimum“, rekao je Lothar Wieler, direktor Instituta Robert Koch. Po procjenama Instituta, broj trenutnih kontakata građana trebao smanjiti za 60 posto. Procjenjuje se da su do sada osobni kontakti smanjeni za oko 40 posto. „Ako nam to ne pođe za rukom onda politika mora poduzeti neke druge mjere“, istaknuo je Wieler ukazujući na to da će, ne smanji li se broj kontakata biti nužno posegnuti za strožim mjerama.

„Nakon što se broj novozaraženih nedavno stabilizirao u posljednjih tjedan dana je opet u porastu“, rekao je Wieler na redovnoj tjednoj konferenciji za tisak.

“Situacija je i dalje izuzetno osjetljiva”

Wieler je objasnio kako je situacija i dalje „izuzetno osjetljiva“ te je apelirao na politiku da odustane od planiranih mjera popuštanja preko božićnih praznika. Wieler je ukazao i na primjer SAD-a gdje je broj novozaraženih osjetno porastao nakon praznika Dana zahvalnosti. On je upozorio na to da sve češće izbijanje zaraze u staračkim domovima doprinosi porastu broja umrlih. U Njemačkoj se već nekoliko dana bilježe rekordne vrijednosti dnevno umrlih od posljedice zaraze koronavirusom.

“Trenutno bilježimo dvostruko veći broj zaraženih u staračkim domovima nego što je to bio slučaj tijekom prvog vala na proljeće“, rekao je Wieler.

Rekordi i u Njemačkoj

U četvrtak je s 23.679 slučajeva u Njemačkoj ponovno zabilježen rekordan broj novozaraženih. Po podacima instituta, u zadnja 24 sata umrlo je 440 ljudi zaraženih Covidom-19. U najveće europsko gospodarstvo već je šest tjedana uvedeno djelomično zatvaranje, te su zatvoreni kafići i restorani, dok su škole i trgovine i dalje otvorene. Zaustavljen je eksponencijalni rast, no drugi val zaraze koronavirusom pokazalo se puno težim i odnio puno više života nego prvi. Njemačka kancelarka Angela Merkel u srijedu se govoreći pred Bundestagom također založila za uvođenje strožih mjera u borbi s pandemijom.

