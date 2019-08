EUROPARLAMENTARKA IZ HERCEGOVINE KOJA JE ŠOKIRALA ČESTITKOM: ‘Čemu histerija? Proučite zakone’

HDZ-ovka je čestitala obljetnicu paradržave čije je vodstvo mahom osuđeno za ratni zločin

“Vođeni nemjerljivim domoljubljem danas s ponosom obilježavamo 26. godišnjicu osnivanja legitimne Hrvatske Republike Herceg- Bosne, kamena temeljca obrane i očuvanja hrvatskog identiteta u BiH”, napisala je Željana Zovko, zastupnica s HDZ-ove liste u Europskom parlamentu, na Twitteru, a na Facebooku je bila opširnija te dodala i kako je “Hrvatska Republika Herceg-Bosna nastala je 28. kolovoza 1993. kao nastavak tadašnje Hrvatske Zajednice Herceg-Bosne osnovane 18. studenog 1991. godine. Hrvatska Republika Herceg-Bosna dala je veliki doprinos u borbi za jednakost hrvatskog naroda u BiH uz očuvanje identiteta sva tri konstitutivna naroda te je tijekom svog postojanja značajno doprinijela u obrani suvereniteta Republike Hrvatske. Prisjećamo se svih onih koji su svojom nesebičnom žrtvom pomogli u osnivanju Herceg-Bosne, a posebno onih koji su svoje živote utkali u oltar Domovine. Vječna Vam slava i hvala!”

‘Nisam mogla biti na obljetnici pa sam zato objavila’

Ipak zastupnica koja u Europskom parlamentu predstavlja Republiku Hrvatsku, status kojim slavi paradržavu ipak je obrisala. Onda tvrdi da nije obrisala nego samo blokirala kometare, jer “nije primjereno da te komentare ostavim tamo s obzirom na to da sam i ranije dobivala prijetnje” . No status na Facebooku je obrisala, a na Twitteru samo je ostao status u kojem onda dijeli članak koji piše o njenom čestitanju.

No zastupnica Hrvatske i dalje ne vidi ništa sporno u čestitanju obljetnice tzv. Hrvatske Republike Herceg Bosne, iako su šestorica nekadašnjih lidera te tvorevine u Haagu osuđena na dugogodišnje zatvorske kazne, a samoproglašena država Hrvata u BiH bila je priznata taman koliko i ona srpska u Hrvatskoj.

“Ne postoji niti jedna odredba u zakonu BiH koja bi mi branila da to objavim. Post sam objavila jer nisam mogla biti na obljetnici koju je organizirao Hrvatski narodni sabor BiH, a na kojoj su bili svi dužnosnici HDZ-a BiH. Ne vidim zašto se sada upada u histeriju i nije na meni da komentiram spinove nekih sarajevskih medija, a za one koji me kritiziraju bilo bi dobro da prethodno prouče zakone BiH”, komentirala je Zovko za Jutarnji. Kazala je kako je zbog objava nisu kontaktirali iz hrvatske Vlade