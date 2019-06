EUROPA ĆE SE SLJEDEĆEG TJEDNA PRŽITI: U nekim dijelovima kontinenta temperatura se penje do 41, pogledajte što karte kažu za Hrvatsku

Novi prognostički izračuni najavljuju visokih temperatura iznad Europe

Najnovije smjernice za modeliranje u nekoliko modela predviđanja vremena se slažu u pretpostavci razvoja intenzivnog toplinskog vala početkom sljedećeg tjedna, s temperaturama od 16 do 20 Celzijevih stupnjeva višima od prosjeka pri tlaku zraka od 850 HPa. To bi moglo dovesti do visokih popodnevnih temperatura u Europi. Tako bi se primjerice u južnoj Engleskoj živa na termometru mogla penjati na 30 do 35 stupnjeva, dok bi u djelovima Francuske, Beneluksa i Njemačke od utorka do subote trebalo biti između 36 i 40 Celzija, javlja Severe Weather Europe.

Sekvenca temperature na 850 HPa ukazuje da će toplinski val znatno ojačati do utorka u dijelovima Francuske te se proširiti na Veliku Britaniju i Irsku u srijedu i nastaviti preko Beneluksa i Njemačke do subote. Velika je vjerojatnost za visoke temperature u cijeloj Engleskoj, dok su prilično topli dani također sve češći u Irskoj i Škotskoj. Koliko će jak toplinski val biti pokazuju i zbirni podaci o temperaturi za prijestolnice u Zapadnoj Europi. Tako se za Pariz predviđaju temperature od 16 do 18 stupnjeva više od prosjeka, za Bruxelles i London od 15 do 17 stupnjeva više, a za Dublin od 10 do 12 stupnjeva iznad prosjeka.

ZABORAVITE SUNCE, STIŽE PAKLENA PROMJENA VREMENA: Meteoalarm izdao crveno upozorenje, HAK objavio kada ne putovati

Moguće i preko 40°C

Najviše temperature će idućeg tjedna biti zabilježene u srijedu, gdje se očekuje čak 41 stupanj Celzijev u južnoj središnjoj Francuskoj te 32 stupnja u jugoistočnoj Engleskoj. Prema predviđanjima i kartama, val vrućine taman se zaustavlja pred Hrvatskom, ali to ne znači da ćemo proći punu bolje.

Prema prognozi RTL-ovog meteorologa Nikole Vikića Topića, u subotu nam stiže spominjana promjena vremena, koja donosi pljuskove i lokalna nevremena. Temperatura će se malo sniziti, a još više u nedjelju kad će biti znatno ugodnije. No, to je kratkotrajno osvježenje, jer već idući tjedan vidimo velik rast temperature. Prelazimo 30 stupnjeva, a pred kraj tjedna ćemo možda dosegnuti i 35.

Na obali će ovo vikend osvježenje biti manje izraženo. Temperatura će se tek neznatno spustiti, za nekoliko stupnjeva. Onda idući tjedan naglo raste, pa će već od utorka biti vrlo vruće, a pred vikend je također moguće 35 stupnjeva.

Unatoč tome što je već sada tako vruće, ljetni srpanj i kolovoz u stvari neće biti tako strašni pa je lako moguće da će sljedeći tjedan biti najtopliji dio ljeta. Srpanj će tako na kopnu imati oko 15 dana s temperaturom iznad 30 stupnjeva, dok će ih na Jadranu biti oko 20.

Ipak, vrlo vjerojatno će izostati oni veliki, pojedinačni ekstremi i rušenje rekorda, dakle neće biti ekstremno vruće, nego će nas više mučiti sparina. Ujedno, srpanj će biti nešto kišovitiji od prosjeka, znači češće ćemo imati epizode s prolaznim pljuskovima. One se, inače, u srpnju na kopnu javljaju u prosjeku svaki treći dan, a na Jadranu svaki šesti dan, dok će ove godine to, dakle, biti malo češće.

Kolovoz će imati manje vrućih dana, i javljat će se uglavnom na početku mjeseca kad će biti i stabilnije te će kiše biti manje nego u srpnju. Međutim, očekujemo onu vrlo pravilnu pojavu promjene vremena oko Velike Gospe, pa bi otad nadalje bilo nešto svježije i kišovitije. Sve u svemu ovo ljeto će biti vruće i sparno, ali neće biti jedno od najtoplijih, nego recimo između 5. i 10. najtoplijeg.