EUROPA ĆE PROIZVODITI RUSKO CJEPIVO? Sve ide vrlo sporo, ali nešto se kuha u ekonomski najmoćnijoj sili Starog kontinenta

Europska agencija za lijekove (EMA) bi u sljedeća dva mjeseca mogla odobriti upotrebu ruskog cjepiva Sputnjik V. – bi li to moglo ubrzati cijepljenje protiv koronavirusa u EU?

Cijepljenje protiv koronavirusa u Europskoj uniji se odvija vrlo sporo, piše Deutsche Welle. Glavni razlog je nedostatak dovoljnog broja cjepiva. Europski političari zato sve češće spominju mogućnost odobravanja ruskog cjepiva Sputnjik V i u EU-u. To cjepivo Europska agencija za lijekove (EMA) ispituje još od početka ožujka.

Početkom travnja EU u Rusiju šalje svoje stručnjake kako bi na licu mjesta više saznali o rezultatima kliničkih istraživanja i načinu proizvodnje. Do sada proizvođačima, ni u Rusiji, ni u EU, nije uspjelo proizvodnju povećati do te mjere da domaća i međunarodna potražnja budu zadovoljene.

I pored toga Moskva je optimistična.

NIJE ŠALA, SRBI ĆE PROIZVODITI RUSKO CJEPIVO: Počinje do svibnja u postrojenjima Torlaka, a postoji i plan za izvoz

Povećati obim proizvodnje

Potpredsjednica ruske vlade Tatjana Golikova, koja je zadužena za suzbijanje pandemije, nedavno je najavila da Rusija u prvoj polovini godine planira proizvesti ukupno 178 milijuna doza ruskih cjepiva Sputnjik V, EpiVakKorona i KoviVak. Kao i kod većine cjepiva protiv koronavirusa i one se moraju primiti dva puta.

Istovremeno bi do sredine lipnja u Rusiji trebalo biti cijepljeno više od 30 milijuna ljudi, javila je nedavno agencija Tass, pozivajući se na ruskog ministra zdravlja Mihaila Muraška. Za to je dakle potrebno oko 60 milijuna cjepiva. Za izvoz onda preostaje 118 milijuna doza, dakle cjepiva za oko 59 milijuna ljudi.

Iz Ruskog investicijskog fonda (RDIF), koji Sputnjik V prodaje i promovira u inozemstvu, priopćeno je da više od 50 zemalja u svijetu čeka to cjepivo. To da je toliko zemalja već odobrilo Sputnjik V, u Rusiji se slavi kao veliki međunarodni uspjeh. Prema podacima RDIF-a u svim tim zemljama živi više od 1,5 milijardi ljudi.

I što ako sada i EU sa svojih 450 milijuna stanovnika odobri upotrebu ruskog cjepiva? Rusija međutim ne raspolaže tolikim proizvodnim kapacitetima da bi se proizvelo toliko cjepiva. I u dogledno vrijeme ih neće biti.

LIJEČNICA IZ HALMED-A OTKRILA: Moguće da naši inspektori odu u Rusiju: ‘Ne možemo uvesti cjepivo pa ga negdje skladištiti’

Proizvodnja Sputnjika V u inozemstvu

Jedino rješenje tog problema Kremlj vidi u pokretanju proizvodnje izvan Rusije. “Kako bi zadovoljili globalnu potražnju za našim cjepivom radimo na transferu naše tehnologije u inozemstvo. Odgovarajući sporazumi o izgradnji proizvodnih pogona već su sklopljeni s deset zemalja, priopćio je ruski ministar industrije Denis Manturov tijekom video-konzultacija s predsjednikom Vladimirom Putinom.

Prema izvještajima, cjepivo se već proizvodi u Kazahstanu, Bjelorusiji, Indiji, Južnoj Koreji i Brazilu. Pored toga, RDIF je potpisao i ugovor sa švicarskom kompanijom Adienne Pharma & Biotech o proizvodnji Sputnjika V u njenoj podružnici u Italiji. Ona bi trebala početi u srpnju i do kraja godine tamo bi se trebalo proizvesti deset milijuna doza.

Ovog tjedna je stigla vijest i da ruski koncern R-Pharm planira pokrenuti proizvodnju Sputnjika V u svom pogonu u Ilertisenu, u Bavarskoj. Tamo bi od lipnja moglo biti proizvedeno deset milijuna cjepiva, rekao je za agenciju dpa menadžer R-Pharma, Aleksandar Bikov. To međutim ovisi od toga hoće li EMA dati zeleno svjetlo za upotrebu tog cjepiva. Pored Italije i Njemačke, kao moguće lokacije spominju se još i Austrise postavlja pitanje: može lija, Francuska i Španjolska.

RUSI RAZVILI JOŠ JEDNO CJEPIVO: ‘Sadrži mrtvi virus, nema razloga da ne bude učinkovito protiv drugih sojeva’

Sputnjik V – jedan od mogućih dijelova mozaika

Hoće li Sputnjik V ubrzati tempo cijepljenja u EU? Definitivno ne, jer je glavni dio posla bi trebao biti završen ranije, i to iz više razloga. Do ljeta će se znatno povećati obim proizvodnje cjepiva Biontech/Pfizer. Biontechov pogon u njemačkom Marburgu, koji je u veljači počeo s radom, do sredine godine bi trebao proizvesti 250 milijuna cjepiva. I francuska kompanija Sanofi je najavila da će proizvesti 125 milijuna tog cjepiva za EU.

Od travnja će i američka kompanija Johnson&Johnson isporučiti Europi svoje cjepivo, a između svibnja i lipnja bi trebala biti odobrena i drugo njemačko iRNA cjepivo CureVac. EU treba dobiti ukupno 405 milijuna doza tog cjepiva. U toku su i pripreme za odobrenje američke vakcine Novavax. Paralelno, EU na različite načine pokušava prisiliti kompaniju AstraZeneca da u potpunosti ispoštuje svoje ugovorne obveze. Za drugi kvartal je bila planirana isporuka 180 milijuna doza.

To znači da bi upotreba cjepiva Sputnjik V u EU počela tek pred kraj masovnog cijepljenja, najprije, vjerojatno, u manjim količinama. Zbog toga to cjepivo ne bi trebalo u velikoj mjeri utjecati na kampanju cijepljenja u EU. Međutim, proizvodnja u europskim kompanijama Rusiji će omogućiti bolju opskrbu drugih zemalja širom svijeta cjepivom Sputnjik V. Stoga će EU za Rusiju prije svega biti važno mjesto za proizvodnju, a ne kupac cjepiva.