EURO SKLIZNUO NA NOVE NAJNIŽE RAZINE, TEČAJ FRANKA DOSEGNUO NOVU NAJVIŠU RAZINU: Što se događa?

Tečaj eura jutros je nakratko skliznuo na 1.1124 dolara, na nove najniže razine u dva mjeseca prema dolaru. Investitori sada čekaju daljnje smjernice u vezi monetarne politike u eurozoni. Čeka se odluka s današnje sjednice Europske središnje banke (ECB).

Dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke prema drugih šest najvećih svjetskih valuta, jutros je iznosio 97,76 bodova, što znači da je ostao gotovo nepromijenjen u odnosu na zatvaranje dan ranije, javlja Poslovni.

Danas je sjednica Europske središnje banke

Sada investitori čekaju da Središnja banka potvrdi kako će se troškovi zaduživanja smanjivati, kao i da će ponovno početi s kupnjom obveznica.

Procjene s tržišta govore da su izgledi za snižavanje kamatnih stopa za 0.10 postotnih bodova na današnjoj sjednici ECB-a oko 50 posto. To je manja vjerojatno nego u prošlom tjednu, no neki investitori očekuju da će predsjednik ECB-a signalizirati daljnja smanjenja kamatnih stopa, to jest daljnje kvantitativno ublažavanje.

Novu najvišu razinu u dvije godine prema euru dosegnuo je tečaj švicarskog franka, kojem su podršku pružila očekivanja nižih kamatnih stopa u eurozoni – 1.0965 franaka za jedan euro, nakon čega se tečaj stabilizirao na 1.0969 za euro.

Tečaj australskog dolara pritisnula su očekivanja nižih kamatnih stopa te je on skliznuo na novu najnižu razinu prema američkom dolaru u posljednja dva tjedna.

Funta također na niskoj razini

Tečaj funte zadržao se ispod 1.25 dolara te nije daleko od najnižih razina u 27 mjeseci na koje se nakratko spustio prošlog tjedna. Zadnji podaci pokazuju da se njome trgovalo po 1.2474 dolara i 89.26 penija za euro.

Investitori će sada pratiti i podatke o aktualnim prilikama u njemačkom gospodarstvu koje redovito objavljuje institut Ifo. Reutersova anketa među ekonomistima pokazala je kako oni očekuju blagi pad Ifo indeksa, s 110.8 bodova u lipnju na 100.4 boda u srpnju.