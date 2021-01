EU ODOBRILA I DRUGO CJEPIVO: Europska agencija dala zeleno svjetlo za Modernino cjepivo na prostoru čitave EU

Prvo cjepivo protiv covida-19 u Europskoj uniji, Europska medicinska agencija odobrila je 21. prosinca, a nakon što EK formalno potvrdi odluku, osim cjepiva američke tvrtke Pfizer i njemačke BioNTech na području EU moći će se koristiti i ono Modernino.

Good news for our efforts to bring more #COVID19 vaccines to Europeans!

@EMA_News assessed that the @moderna_tx vaccine is safe & effective.

Now we are working at full speed to approve it & make it available in the EU.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 6, 2021