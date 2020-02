EU ODLUČILA: Sjeverna Makedonija i Albanija ostaju i dalje u čekaonici

Čelnici se nisu uspjeli ni dogovoriti oko nacrta zaključaka u kojima bi rekli da se odluka odgađa do proljeća sljedeće godine do sastanka na vrhu koji će Hrvatska organizirati u svibnju u Zagrebu, a da se Komisiju zaduži da do siječnja predloži reformu cijelog procesa proširenja

Čelnici zemalja članica Europske unije nisu se suglasili oko prijedloga da se otpočnu pristupni pregovori sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom i nakon duge i burne rasprave protekle noći nisu usvojili nikakve zaključke o proširenju.

Čelnici se nisu uspjeli ni dogovoriti oko nacrta zaključaka u kojima bi rekli da se odluka odgađa do proljeća sljedeće godine do sastanka na vrhu koji će Hrvatska organizirati u svibnju u Zagrebu, a da se Komisiju zaduži da do siječnja predloži reformu cijelog procesa proširenja. Zasad nije jasno hoće li se u zaključcima po završetku dvodnevnog samita spomenuti da se o tome raspravljalo i da će se toj temi čelnici vratiti na svom sljedećem sastanku na vrhu.

Sve zemlje osim Francuske podržavaju otvaranje pregovora sa Sjevernom Makedonijom, koja je zbog toga čak pristala promijeniti i službeno ime zemlje, dok manji dio članica ima određene rezerve prema otvaranju pregovora s Albanijom. Finsko predsjedništvo je ranije ovoga tjedna na sastanku ministara za europske poslove predlagalo da se te dvije zemlje razdvoje, kako bi barem Sjeverna Makedonija dobila zeleno svjetlo, ali ni to nije prošlo jer većina članica smatra da obje zemlje zaslužuju početak pregovora.

Ali, to malo vrijedi jer je za svaki korak u procesu proširenja potrebna suglasnost svih zemalja članica.

