EU ĆE JOŠ MALO PRIČEKATI PRIJE NEGO ODLUČI O ODGODI BREXITA: ‘Očekujemo više jasnoće pred kraj tjedna’

Europska unija pričekat će još neko vrijeme prije nego odluči o zahtjevu britanskog premijera Borisa Johnsona da se brexit ponovno odgodi, kazali su europski diplomati nakon kratkog sastanka u nedjelju.

Podijeljeni britanski parlament odbio je u subotu glasati o novom Johnsonovom dogovoru o razdruživanju od EU-a zbog čega je on morao zatražiti treću odgodu brexita, koji je predviđen za 31. listopada.

Na sastanku veleposlanika EU-a u nedjelju, diplomati su odlučili da će proslijediti Johnsonov dogovor Europskom parlamentu koji ga treba odobriti, a koji zasjeda u Strasbourgu idući tjedan.

I dalje čekaju da se Britanci dogovore

“Očekujemo više jasnoće pred kraj tjedna, u nadi da ćemo do tada znati kako će se stvari razvijati u Londonu”, rekao je visoki diplomat Unije.

Drugi je dodao da je sastanak bio jako kratak: “Nije bilo pitanja, nije bilo rasprave. Čekamo.”

Predsjednik Europskog vijeća Donald Tusk rekao je u subotu da je dobio zahtjev za odgodom brexita i da će se sada konzultirati s vladama država članica kako na njega odgovoriti.

Johnson je zatražio odgodu jer je britanski parlament usvojio zakon koji to od njega traži, no uz zahtjev je dodao i notu u kojoj objašnjava da on to osobno ne želi.