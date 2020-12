ETO, DANAS SE I WILLIAM SHAKESPEARE CIJEPIO PROTIV KORONAVIRUSA: Doduše, ne radi se o piscu…

Urednk zdravstvenog programa BBC-a Hugh Ruthven Pym na svom je Twitteru otkrio ime druge osobe koja je u Velikoj Britaniji primila cjepivo protiv koronavirusa izvan laboratorijskih istraživanja. Radi se o 81-godišnjem muškarcu iz Warwickshira koji se zove – William Shakespeare.

