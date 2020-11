ESKALIRALA SITUACIJA U BERLINU: Antivakseri i ekstremna desnica sukobili se s policijom, rastjeruju ih vodenim topovima

Više od 100 prosvjednika je uhićeno, a devet policajaca ozlijeđeno u današnjem sukobu policije i prosvjednika u Berlinu. Kako javlja BBC, više tisuća prosvjednika okupilo se zbog protivljenja uvođenju novih restriktivnih mjera. Budući da Bundestag ne smije biti ometan u radu, Ministarstvo unutarnjih poslova unaprijed je odbilo dvanaest zahtjeva za okupljanje. Unatoč zabrani, okupilo se više od 10.000 prosvjednika, Nekoliko minuta nakon što je počelo zasjedanje saveznog parlamenta, na kojem se raspravljalo o novom Zakonu o zaštiti od infekcija koji vladi daje znatno veće ovlasti, policija je počela rastjerivati prosvjednike.

Belarus? Hongkong?

No, it's Berlin today.

Protests against the new

German Infection Protection Act pic.twitter.com/gLbcD4hQ43

— SecondOpinion (@DaFeid) November 18, 2020