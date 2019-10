ESKALACIJA TIHOG SUKOBA: Izrael je krenuo s napadima na ‘Os otpora’, moćni neprijatelj žestoko prijeti. Što slijedi?

Iako obje strane tvrde da ne žele otvoreni rat, sve učestaliji napadi povećavaju mogućnost prerastanja tih manjih incidenata u veliki sukob. Atmosferi nestabilnosti pridonose i izjave izraelskih i iranskih dužnosnika u kojima ‘zveckaju oružjem’

Izrael je proteklih tjedana izveo niz napada diljem Bliskog Istoka kako bi spriječio Iran da opremi svoje arapske saveznike precizno vođenim raketama, bespilotnim letjelicama i drugim sofisticiranim oružjem koje Izrael smatra ugrozom svoje sigurnosti. Ti su napadi ujedno doveli do nove eskalacije “rata u sjeni” između Irana i Izraela, a prijeti prerastanjem u otvoreni oružani sukob, piše New York Times.

Tijekom prošlog vikenda u izraelskim zračnim napadima u Siriji ubijena su dvojica iranskih militanata, u blizini sjedišta Hezbollaha u južnom predgrađu Bejruta u Libanonu eksplodirala je bespilotna letjelica, a u zračnom napadu u iračkom gradu Al-Kaimu poginuo je zapovjednik tamošnje milicije koju podupire Iran.

Izrael je usto optužio Iran za uspostavu kopnene linije opskrbe oružjem preko Iraka i sjeverne Sirije do Libanona. Spomenuti napadi, od kojih je Izrael službeno priznao tek jedan, trebali su pokazati da Izrael neće tolerirati gomilanje iranskih “pametnih” raketa na svojim granicama.

IZRAELSKI BORBENI AVIONI NAPALI IRANSKE SNAGE U SIRIJI: Sirijska zračna obrana presrela napade nad Damaskom

Iran proširio mrežu vojnog utjecaja u regiji

“Iran nešto gradi ovdje u regiji, a to što oni tamo rade doseglo je razinu na kojoj Izrael mora drugačije djelovati”, izjavio je Sima Shine s Instituta za nacionalnu sigurnost u Tel Avivu i bivši dužnosnik izraelske obavještajne službe.

Iranski dužnosnici poručili su da izraelski napadi neće proći bez odgovora. General Kasem Sulejmani, zapovjednik iranskih snaga koje nadziru tajne vojne operacije izvan Irana, na Twitteru je napisao da su “cionističke akcije bezumne” te da će biti “posljednje takve”. Iako Iran nije službeno priznao prijenos raketne tehnologije jedan dobro upućeni analitičar iz Iraka tvrdi da je Iran zadnjih godina premjestio fokus s obuke svojih kopnenih snaga u Siriji i Iraku na njihovo opremanje visokotehnološkim oružjem.

Iako obje strane tvrde da ne žele otvoreni rat, sve učestaliji napadi povećavaju mogućnost prerastanja tih manjih incidenata u veliki sukob. Atmosferi nestabilnosti pridonose i izjave dužnosnika u kojima “zveckaju oružjem”.

U napadu na ciljeve kod Bejruta u Libanonu Izrael je u nedjelju navodno uništio postrojenje za proizvodnju navođenih projektila. U Iraku su pak izraelske snage izvele zračne udare na baze paravojnih skupina koje djeluju pod okriljem Irana. U srijedu je libanonska vojska priopćila da je pucala na dvije od tri izraelske bespilotne letjelice koje su ušle u libanonski zračni prostor pri povratku u Izrael.

“Izrael je proširio poprište svojih ciljanih napada”, kazao je za New York Times Randa Slim s Instituta za Bliski istok u Washingtonu. “Više nije riječ o iranskoj nazočnosti u Siriji, već o čitavoj njihovoj razgranatoj mreži u regiji”, dodao je.

IZRAELSKI DRONOVI KOJI SU PALI U BEJRUTU NOSILI SU EKSPLOZIV: Jedan je eksplodirao

‘Os otpora’ protiv američkog, izraelskog i saudijskog utjecaja

Tijekom proteklih godina, otkako su nemiri i sukobi oslabili arapske države, Iran je uspostavio snažne veze u tim državama i tim širenjem utjecaja pojačao prijetnju Izraelu. Takav pristup Iran je započeo pomažući pretvaranju Hezbollaha u najokrutniju vojnu silu u Libanonu, s desecima tisuća obučenih boraca i arsenalom u kojemu je, prema procjenama, više od 100 tisuća raketa i projektila usmjerenih prema Izraelu.

Iran je također ojačao svoju regionalnu mrežu naoružavanjem i obučavanjem pobunjenika Hutija u Jemenu i raznih milicija u Iraku te dajući podršku režimu Bašara al-Asada u Siriji. Usto je ojačao i suradnju svojih saveznika: operativci Hezbollaha iz Libanona uvježbavali su borce u Iraku i Jemenu te slali pomoć palestinskim džihadističkim pokretima, a Iran je dovezao tisuće pripadnika milicija iz Iraka u Siriju kako bi pomogli al-Asadu u gušenju tamošnje pobune.

Tu svoju regionalnu mrežu Iran je nazvao “Os otpora” i u nju su uključeni svi kojima je cilj borba protiv američkog, izraelskog i saudijskog utjecaja na Bliskom Istoku. Militarizacija saveznika u čitavoj regiji Iranu služi i kao sredstvo za odvraćanje potencijalnih izraelskih i američkih udara na Iran. S druge strane, napori Izraela da spriječi iransku ekspanziju posljednjih su godina uglavnom bili usredotočeni na Siriju. Tamo su izraelske snage od početka 2017. godine izvele više od 200 zračnih napada na sumnjive konvoje oružja, baze i druga mjesta koja su se dovodila u vezu s iranskim vojnim interesima, piše New York Times.

IZRAELSKI BORBENI AVIONI NAPALI IRANSKE SNAGE U SIRIJI: Sirijska zračna obrana presrela napade nad Damaskom

‘Budite oprezni s riječima, a još više s postupcima’

Izrael je uglavnom izbjegavao ubijati borce Hezbollaha u Siriji, a i izvoditi napade unutar Libanona zbog mogućih protuudara. No čini se da je prekršio to nepisano pravilo kada je prošloga vikenda ubio dvojicu boraca ​​Hezbollaha u Siriji te napavši jedno uporište Hezbollaha u Bejrutu. Ti su napadi, ali i izjave koje su uslijedile, podigle tenzije do usijanja.

Nakon što se vođa Hezbollaha Hassan Nasrallah nakon prošlonedjeljnjih napada obratio svojim sljedbenicima poručivši da više neće dopustiti takve napade, izraelski premijer Benjamin Netanyahu podrugljivo je uzvratio na Twitteru napisavši “Predlažem Nasrallahu da se smiri”. Sličnu poruku uputio je i iranskom zapovjedniku Sulejmaniju: “Budite oprezni s riječima, a još više sa svojim postupcima”.

Talal Atrissi, libanonski stručnjak za Hezbollah, uvjeren je da će ta skupina uzvratiti napadom na Izrael kako bi spriječila da izraelski napadi u Libanonu postanu uobičajeni.

Neki dužnosnici i analitičari smatraju da je izraelsko širenje područja napada u Iraku i Libanonu odgovor na iransku strategiju koja uključuje održavanje linija za dopremu oružja i opreme iz Irana u Siriju i Libanon, odnosno na granice Izraela.

IZRAELSKI MINISTAR ZA REGIONALNU SURADNJU: ‘Jedina smo država na svijetu koja već dvije godine ubija Irance’

Izrael pokušava prekinuti iransku liniju dopremanja oružja

Do prije godinu dana Iran je, tvrde upućeni, koristio neoznačene ili komercijalne zrakoplove za dopremanje oružja i opreme u Damask odakle bi se isto prosljeđivalo Hezbollahu ili pripadnicima iranskih snaga Quds u Siriji. Učestali izraelski zračni udari prisilili su Iran da opskrbu preusmjeri na zračne luke na sjeveru Sirije.

No, kada je Izrael udario i na te točke, general Sulejmani uspostavio je kopneni put rutom preko Iraka na kojoj se vozači i vozila često mijenjaju kako bi zavarali trag prije dolaska na sjever Sirije. U izraelskom napadu 19. srpnja na bazu Amerli, sjeverno od Bagdada, bila je pogođena jedna takva pošiljka navođenih raketa upućena u Siriju. To je bio prvi put nakon 1981. godine da je Izrael izveo zračni napad u Iraku.

Izrael od 2017. radi i na tome da spriječi Hezbollah u proizvodnji vlastitih precizno vođenih raketa. Isprva se računalo da će razotkrivanje tog raketnog projekta izazvati međunarodni pritisak na Hezbollah da ga obustavi, što je kulminiralo Netanyahuovim govorom u UN-u u rujnu prošle godine. Izraelski premijer tada je pokazao snimke triju tvornica za precizno vođene rakete u središtu Bejruta. Čini se da se eksplozija u Bejrutu prošle nedjelje dogodila na jednoj od tih lokacija.

IRANSKI VOĐA POSLAO PORUKU: ‘Trebali biste vjerovati da ćete svjedočiti propasti neprijatelja čovječanstva, što znači degenerirane američke civilizacije, i propasti Izraela’