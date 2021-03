ERUPTIRAO VULKAN NA ISLANDU: Nakon 40.000 potresa u mjesec dana, bilo je samo pitanje vremena…

Vulkan na jugozapadu Islanda na poluotoku Reykjanes eruptirao je u petak nakon tisuća manjih potresa na tom području posljednjih tjedana, priopćio je meteorološki ured te zemlje. Erupcija vulkana započela je u Fagradalsfjallu, planini smještenoj oko 30 kilometara jugozapadno od glavnog grada Reykjavika.

Poluotok Reykjanes seizmičko je žarište, u kojem je posljednjih tjedana bilo najmanje 40 tisuća potresa. Islandski web-portali puni su slika noćnog neba koje je zbog vulkana žarkocrveno.

It has been confirmed by @krjonsdottir at @Vedurstofan that a volcanic eruption has started in #Fagradalsfjall on #Reykjanes peninsula in #Iceland – photo from @Vikurfrettir pic.twitter.com/6v4NJRMOAh

— Gisli Olafsson (@gislio) March 19, 2021