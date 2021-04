ERUPTIRALE BORBE: Mjanmarska najstarija pobunjenička skupina okupirala vojnu postaju; Hunta razmatra plan ASEAN-a

Borbe su erumpirale na istoku Mjanmara blizu granice s Tajlandom rano u utorak pošto su pobunjenici etničke manjine Karena napali vojnu postaju u jednome od najintenzivnijih sukoba od puča koji se dogodio 1. veljače i koji je uvukao Mjanmar u krizu.

TEROR U MJANMARU: Više od 500 mrtvih, pobunjeničke frakcije prijete hunti; Strah od ‘potpunog građanskog rata’

Do sukoba je došlo kad je vladajuća hunta, dok traju pokušaji Saveza država jugoistočne Azije (ASEAN) da okonča mjanmarske sukobe, rekla da će “pozitivno” razmotriti prijedloge bloka nakon vikend sastanka u Indoneziji.

Čelnici zemalja jugoistočne Azije rekli su tijekom vikenda da su postigli konsenzus s huntom o koracima zaustavljanja nasilja i promoviranja dijaloga između suprotstavljenih strana u Mjanmaru.

Nacionalna unija Karena (KNU), mjanmarska najstarija pobunjenička skupina, rekla je da je zauzela vojnu postaju na zapadnoj obali rijeke Salween, koja čini granicu s Tajlandom u tom području.

U NAPADIMA HUNTE U MJANMARU RASELJENO BLIZU 250.000 LJUDI: ‘Svijet mora reagirati odmah!’

Seljaci na tajlandskoj strani rekli su da je snažna pucnjava počela prije izlaska sunca. Video objavljen na društvenim mrežama pokazao je plamenove i dim na šumovitom brdu.

Smoke rising from a #Myanmar military base along the bank of the Salween river, as seen from Mae Sam Laep town in Thailand's Mae Hong Son province, after the base was attacked and captured by #KNU as the country remains in turmoil after the February 1 military coup. Photo: AFP pic.twitter.com/kTlVp3HdYh

— Mizzima News (@MizzimaNews) April 27, 2021