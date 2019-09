ERDOGAN ZAPRIJETIO EUROPI NOVIM MIGRANTSKIM VALOM: ‘Ili ćete nam pomoći, ili, ne učinite li to, žao mi je…’

Turski predsjednik je upozorio i na stanje u Idlibu gdje živi oko tri milijuna ljudi koji su na meti bombardiranja režima u Siriji

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan, čija je zemlja primila više od četiri milijuna izbjeglica, zaprijetio je u četvrtak da će pustiti novi val migranata u Europsku uniju ako ne dobije veću međunarodnu pomoć. Više od 3,5 milijuna tih izbjeglica su Sirijci i Ankara želi da se u toj zemlji uspostavi “sigurna zona” kamo bi se mogli vratiti onamo.

“Ako se to ne dogodi, morat ćemo otvoriti vrata. Ili ćete nam pomoći, ili, ne učinite li to, žao mi je, postoje granice dokle možemo trpjeti”, rekao je u televizijskom nastupu u Ankari. “Predlažemo uspostavu sigurne zone (…) ako to učinimo, to će pomoći Turskoj”, dodao je.

VLASTI PROTJERALE 20.000 MIGRANATA IZ ISTANBULA: 4500 Sirijaca smješteno je u izbjegličke logore

Potrošili 40 milijardi dolara

Usto je upozorio na stanje u Idlibu – sirijskoj pokrajini uz tursku granicu, gdje živi oko 3 milijuna ljudi – koja je na meti bombardiranja režima u Damasku i odakle sve veći broj afganistanskih migranata ulazi u Tursku.

“Nismo imali dostatnu potporu i morat ćemo to učiniti kako bismo to dobili”, dodao je, kazavši da je Turska potrošila 40 milijarda dolara a od Europske unije je dobila tek tri milijarde eura za prihvat sirijskih izbjeglica.

Isplatili skoro sve

Turska i EU su 2016. potpisali ugovor koji predviđa povratak u Tursku migranata koji su ilegalno ušli u Grčku, u zamjenu za financijsku pomoć od 6 milijarda eura europskog novca Ankari.

“EU je do danas isplatio 5,6 od odobrenih 6 milijarda eura”, odgovorila je pak glasnogovornica Europske komisije Natasha Bertaud, obećavši “uskoro” i ostatak.