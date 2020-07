ERDOGAN S TISUĆAMA VJERNIKA NA OKUPLJANJU OKO AJE SOFIJE: ‘Okončali smo danas našu 86-godišnju čežnju’

Turski predsjednik Tayyip Erdogan pridružio se u petak tisućama vjernika koji su se okupili oko Aje Sofije, kako bi prvi puta otkad je ona dobila status džamije u njoj sudjelovali na muslimanskom vjerskom obredu.

Erdogan i njegovi glavni ministri, s maskama zbog opreza pred covidom-19, kleknuli su na plave tepihe na početku ceremonije koja označava povratak muslimanske molitve u Aju Sofiju, građevinu staru gotovo 1500 godina koja je izgubila status muzeja i dobila onaj džamije. Vjernici, uz razmak i nošenje maski, sjedili su na molitvenim tepisima postavljenim na Trgu sultana Ahmeda.

“Okončali smo danas našu 86-godišnju čežnju”, rekao je Sait Colak.

Prije 86 godina, osnivač Republike Turske, Mustafa Kemal Ataturk pretvorio je Aju Sofiju u muzej, u sklopu provođenja sekularnih reformi.

“Zahvaljujući našem predsjedniku i odluci suda danas ćemo imati namaz u Aja Sofiji”, dodao je.

