ERDOGAN PRED TV KAMERAMA NAPAO AMERIKU: ‘SAD i saveznici daju oružje teroristima, i to besplatno’

Turski predsjednik Recep Erdogan oštro je kritizirao SAD i druge zemlje članice NATO saveza zbog njihove podrške kurdskim militantima u Siriji, dodavši kako ih Ankara smatra prijetnjom za sigurnost.

Erdogan: Washington nastavlja naoružavati na sjeveru Sirije

‘Ne možemo kupovati oružje od SAD-a našim novcem, no nažalost, SAD i koalicijske snage daju to oružje terorističkim organizacijama, i to besplatno’, rekao je turski predsjednik u intervjuu za tamošnju televiziju NTV. ‘Odakle dolazi ta prijetnja? Prvenstveno dolazi od strateških partnera’, izjavio je Erdogan i dodao da Washington nastavlja dostavljanje oružja na sjever Sirije. SAD su poslale 5.000 kamiona punih oružjem na sjever Sirije, kaže turski čelnik. 20. siječnja je Turska pokrenula ofenzivu na Siriju s ciljem istjerivanja kurdskih ‘terorista’ iz Afrina. Napad pod nazivom ‘Operacija maslinova grana’ dodatno je zategnuo odnose Ankate i Washingtona, a Ankara od tada prijeti širenjem operacije na Manbij i dalje. Kurdska Jedinica narodne zaštite ključna je saveznica SAD-a na tom području, no Ankara ih vidi kao produženu ruku Radničke stranke Kurdistana, koje smatraju teroristima.

Washington, s druge strane, kritizira sve veću neusklađenost Ankare sa Zapadom i sve bliskije odnose s Rusijom i Iranom. Odluka Ankare o kupnji sustava protuzračne obrane S-400 od Rusije Tursku izlaže mogućim sankcijama SAD-a, rekao je nedavno pomoćnik američkog državnog tajnika, Wess Mitchell. Dodao je i da je u američkom interesu to da Turska ostane strateški i politički saveznik Zapada.



Erdogan za oslobađanje američkog pastora traži izručenje Gulena

Turski predsjednik Tayyip Erdogan u subotu je pozvao Sjedinjene Države da, ako žele oslobađanje protestanskog pastora iz SAD-a iz turskog zatvora, izruče Turskoj muslimanskog klerika Fetullaha Gulena kojega Ankara optužuje za pokušaj državnog udara 2016. godine. Erdogan je za privatnu televiziju NTV rekao da očekuje “reciprocitet” od SAD-a glede zahtjeva za puštanje na slobodu pastora Brunsona. “Ne možete izručiti tog čovjeka (Gulena) na temelju dogovora o zamjenu zatvorenika?”, upitao je Erdogan. “Ako nema takvog reciprociteta, žalim”, rekao je i nazvao zahtjeve SAD-a “nezakonitim”.

Brunson je uhićen 2016. u Turskoj i sudi mu se za navodne veze s terorističkim skupinama, a tužitelji traže kaznu i do 35 godina zatvora. Predsjednik SAD-a Donald Trump u utorak je ustvrdio da je američki kršćanski pastor “progonjen” i da bi mu trebalo dopustiti da se vrati kući. “Pastoru Andrewu Brunsonu, finom gospodinu i kršćanskom poglavaru u Sjedinjenim Državama, sudi se u Turskoj i progoni ga se bez razloga”, napisao je Trump na Twitteru u utorak kasno navečer, nedugo nakon što je sud donio odluku da će pastor ostati u zatvoru za vrijeme sudskog postupka. Njegovo oslobađanje je u srijedu zatražio i potpredsjednik Mike Pence, a isto je od Ankare zatražilo i 66 američkih senatora i pismu objavljenom u petak.

Od Grčke traži izručenje vojnika koji su sudjelovali u državnom udaru

Suđenje Brunsonu, koji odbacuje sve optužbe, počelo je u ponedjeljak ujutro u kaznenom kompleksu Aliaga, u pokrajini Izmir, na zapadu Turske, a trebalo bi se nastaviti 7. svibnja. Živeći u Turskoj od 1993., 50-godišnjak je sa suprugom vodio protestantsku crkvu u Izmiru a turske su ga vlasti uhitile u listopadu 2016. i otada ga drže u zatvoru. Optužen je da je djelovao u korist mreže propovjednika Fethullaha Gulena kojemu Ankara pripisuje neuspjeli puč u srpnju 2016., ali i u korist Radničke stranke Kurdistana. Turska te dvije organizacije smatra “terorističkima”.

Ankara također očekuje da joj Grčka izruči turske vojnike osumnjičene za sudjelovanje u pokušaju državnog udara kako bi na slobodu pustila dva grčka vojnika koja su uhićena u ožujku kada su prešla tursko-grčku granicu. Grčki vojnici su optuženi za špijunažu.