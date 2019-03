ERDOGAN POSLAO ZASTRAŠUJUĆU PORUKU: ‘Pobrinut ćemo se za krvnika Tarranta ako to Novi Zeland propusti učiniti’

Turski predsjednik smatra da bi Novi Zeland trebao pokrenuti postupak za povrat smrtne kazne u svoj kaznenopravni sustav

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan pozvao je u utorak Novi Zeland da vrati smrtnu kaznu u pravosudni sustav nakon pokolja u džamijama u Christchurchu i upozorio da će se Turska pobrinuti za počinitelja ako to Novi Zeland propusti učiniti.

‘Mi znamo kako ćete na ovaj ili onaj način platiti za taj zločin’

Australac Brenton Tarrant (28), u ime bjelačkog rasizma ubio je 50 vjernika dok su u petak molili u dvjema džamijama u Christchurchu.

“Ispunjeni mržnjom ubili ste 50-ero naše braće. Platit ćete za to. Ako to ne učini Novi Zeland, mi znamo kako ćete na ovaj ili onaj način platiti za taj zločin”, rekao je Erdogan na izbornom skupu pred tisućama ljudi na sjeveru Turske. Nije objasnio kako to misli učiniti.

Ocijenio je da je Turska pogriješila kada je prije 15 godina ukinula smrtnu kaznu i dodao da bi Novi Zeland trebao pokrenuti postupak za povrat smrtne kazne u svoj kaznenopravni sustav.

“Ako Novi Zeland ne donese takvu odluku nastavit ćemo ih u to trajno uvjeravati. Poduzet ćemo potrebne akcije”, rekao je Erdogan.

‘Biti ili ne biti izbori’

U sklopu kampanje za lokalne izbore 31. ožujka na kojima se njegova vladajuća stranka bori za pobjedu, Erdogan je pokazivao snimke zločina iz Christchurcha koje je počinitelj emitirao na Faceooku, kao i izvatke iz Tarrantova “manifesta” o bjelačkoj nadmoći.

Novozelandski ministar vanjskih poslova Winston Peters pozvao je Tursku da prekine emitiranje snimke jer time ugrožava živote Novozelanđana u inozemstvu. Unatoč Petersovoj intervenciji, dio Tarrantova manifesta bio je prikazan na Erdoganovu skupu u utorak kao i kratka snimka ubojice na ulasku u džamiju i početak njegove pucnjave. Erdogan je ustvrdio da je napadač prijetio Turskoj te osobno Erdoganu i da želi izbaciti Turke iz sjeverozapadnog dijela zemlje koji je po Tarrantu europsko područje. Najveći turski grad Istanbul leži na dva kontinenta koje dijeli Bospor.

Erdoganova stranka AK, koja više od 16 godina dominira turskom politikom, bori se da pobijedi na izborima u nepovoljnom trenutku jer je nastupila recesija nakon godina snažnog rasta turskoga gospodarstva. Erdogan je izbore okarakterizirao s “biti ili ne biti” u odnosu na prijetnju kurdske milicije te islamofobiju koja po njemu rezultira zločinima kakav je pokolj u Christchurchu.

Visoki turski sigurnosni izvor objavio je da je Tarrant dvaput ušao u Tursku u 2016. te je pokrenuta istraga o njegovu kretanju i osobama s kojima je kontaktirao.