EPILOG SUDARA AVIONA: JEDAN PILOT POGINUO, DRUGI NA KROŠNJI; ‘Oni se ovdje često igraju, nešto se moralo dogoditi’

Strašna nesreća dogodila se oko 14 sati na nebu iznad njemačke države Mecklenburg-Zapadne Pomeranije

Danas oko 14 sati sudarila su se dva borbena aviona Eurofighter njemačkog zrakoplovstva iznad jezera u okolici grada Malchowa u njemačkoj saveznoj državi Mecklenburg-Zapadna Pomeranija. Pilot trećeg zrakoplova vidio je da su se njegovi kolege katapultirali. Pad jednog od zrakoplova izazvao je i šumski požar.

“Mjesto nesreće nalazi se u području zrakoplovnog spomenika između Silza i Jabela, u šumskom području. Drugi zrakoplov srušio se na polje pokraj šume jugozapadno od sela Nossentiner-Hütte”, javlja regionalna policija.

[VIDEO] IZNAD NJEMAČKE SE SUDARILA DVA EUROFIGHTERA: Jedan pilot je mrtav, drugog je spasio padobran

Ogromno mjesto nesreće

Sve spasilačke snage su upućene u to područje, no trebali su sati da pronađu pilote. Zrakoplovi su pali 10 kilometara jedan od drugoga. Jednoga pilota su pronašli živoga u 20-metarskoj krošnji nakon 45 minuta. Odmah su ga prevezli u bolnicu, a njegovo stanje zasad je nepoznato. Ostaci drugog pilota pronađeni su oko 15.50 u blizini mjesta Silz. Iako policija ne želi potvrditi da se radi o tijelu drugog pilota, Luftwaffe je to potvrdio na Twitteru.

#Flugunfall Aktualisierung: Einer der abgestürzten Piloten konnte nur tot geborgen werden. Der zweite konnte sich mit seinem Fallschirm retten und lebt. Um ihn kümmern sich die Rettungskräfte. #Malchow2406 @Polizei_PP_NB — Team_Luftwaffe (@Team_Luftwaffe) June 24, 2019

U blizini mjesta nesreće su se okupili i važni dužnosnici. Premijerka države Mecklenburg-Zapadne Pomeranije Manuela Schwesig potresena je padom dva Eurofightera. Uputila je sućut rodbini stradalog pilota. Njoj su se pridružili njemački ministri unutarnjih poslova Lorenz Caffier i obrane Ursula von der Leyen te zrakoplovni inspektor Ingo Gerhardtz.

“Zahvaljujem svim snagama koje su nam pomogle u ovom trenutku i zahvaljujem ljudima na njihovoj razboritosti u praćenju ovog užasnog događaja”, kratko je poručila von der Leyen.

Die Bundesverteidigungsministerin @bmvonderleyen, der Inspekteur der Luftwaffe und der Innenminister @LorenzCaffier sind am Gutshaus in #Nossentin und äußern sich zur Flugzeugkollision. #Malchow2406 — Polizeipräsidium NB (@Polizei_PP_NB) June 24, 2019

Srušeni zrakoplovi su pripadali 73. zrakoplovnoj eskadrili Steinhoff, čija je baza u Laageu pored Rostocka, sjeverno od mjesta nesreće. Svjedoci koji su vidjeli nesreću rekli su da se čuo prasak i da je vatrena kugla pala u šumu. Kažu da su preleti borbenih zrakoplova česti iznad tog područja.

Na konferenciji za medije šturo je rečeno kako su tri zrakoplova išla na trenažni let te da su se dva od njih “iz nepoznatih razloga dodirnula u zraku”.

Avioni nenaoružani

“Sjedili smo u restoranu kad nas je zaprepastio glasan prasak. Nekoliko sekundi kasnije, vatrena kugla je pala i nestala u šumi. Oni se ovdje često igraju. Nešto se moralo dogoditi”, rekao je Oliver Kusay, iznajmljivač brodića na jezeru Flessen. Drugi svjedok je pak izjavio kako je “čuo prasak, ništa dramatično, a onda kasnije vidio oblak dima nad šumom. Često lete ovamo, tako da nismo ništa pomislili.”

Vatrogasci, regionalna i savezna policija, spasilačke službe i vojska još se nalaze na području gdje se dogodila nesreća. U istrazi im pomažu helikopteri njemačke vojske. Luftwaffe je potvrdio kako niti jedan zrakoplov nije nosio naoružanje.