EPILOG SUDARA VOJNIH AVIONA: JEDAN PILOT POGINUO, DRUGI NA KROŠNJI; ‘Oni se ovdje često igraju, nešto se moralo dogoditi’

Strašna nesreća dogodila se oko 14 sati na nebu iznad njemačke države Mecklenburg-Zapadne Pomeranije

Danas oko 14 sati sudarila su se dva borbena aviona Eurofighter njemačkog zrakoplovstva iznad jezera u okolici grada Malchowa u njemačkoj saveznoj državi Mecklenburg-Zapadna Pomeranija. Pilot trećeg zrakoplova vidio je da su se njegovi kolege katapultirali. Pad jednog od zrakoplova izazvao je i šumski požar.

“Mjesto nesreće nalazi se u području zrakoplovnog spomenika između Silza i Jabela, u šumskom području. Drugi zrakoplov srušio se na polje pokraj šume jugozapadno od sela Nossentiner-Hütte”, javlja regionalna policija.

[VIDEO] IZNAD NJEMAČKE SE SUDARILA DVA EUROFIGHTERA: Jedan pilot je mrtav, drugog je spasio padobran

Ogromno mjesto nesreće

Sve spasilačke snage su upućene u to područje, no trebali su sati da pronađu pilote. Zrakoplovi su pali 10 kilometara jedan od drugoga. Jednoga pilota su pronašli živoga u 20-metarskoj krošnji nakon 45 minuta. Odmah su ga prevezli u bolnicu, a njegovo stanje zasad je nepoznato. Ostaci drugog pilota pronađeni su oko 15.50 u blizini mjesta Silz. Iako policija ne želi potvrditi da se radi o tijelu drugog pilota, Luftwaffe je to potvrdio na Twitteru.

#Flugunfall Aktualisierung: Einer der abgestürzten Piloten konnte nur tot geborgen werden. Der zweite konnte sich mit seinem Fallschirm retten und lebt. Um ihn kümmern sich die Rettungskräfte. #Malchow2406 @Polizei_PP_NB — Team_Luftwaffe (@Team_Luftwaffe) June 24, 2019

U blizini mjesta nesreće su se okupili i važni dužnosnici. Premijerka države Mecklenburg-Zapadne Pomeranije Manuela Schwesig potresena je padom dva Eurofightera. Uputila je sućut rodbini stradalog pilota. Njoj su se pridružili njemački ministri unutarnjih poslova Lorenz Caffier i obrane Ursula von der Leyen te zrakoplovni inspektor Ingo Gerhardtz.

Die Bundesverteidigungsministerin @bmvonderleyen, der Inspekteur der Luftwaffe und der Innenminister @LorenzCaffier sind am Gutshaus in #Nossentin und äußern sich zur Flugzeugkollision. #Malchow2406 — Polizeipräsidium NB (@Polizei_PP_NB) June 24, 2019

Srušeni zrakoplovi su pripadali 73. zrakoplovnoj eskadrili Steinhoff, čija je baza u Laageu pored Rostocka, sjeverno od mjesta nesreće. Svjedoci koji su vidjeli nesreću rekli su da se čuo prasak i da je vatrena kugla pala u šumu. Kažu da su preleti borbenih zrakoplova česti iznad tog područja.

Avioni nenaoružani

“Sjedili smo u restoranu kad nas je zaprepastio glasan prasak. Nekoliko sekundi kasnije, vatrena kugla je pala i nestala u šumi. Oni se ovdje često igraju. Nešto se moralo dogoditi”, rekao je Oliver Kusay, iznajmljivač brodića na jezeru Flessen.

Vatrogasci, regionalna i savezna policija, spasilačke službe i vojska još se nalaze na području gdje se dogodila nesreća. U istrazi im pomažu helikopteri njemačke vojske. Luftwaffe je potvrdio kako niti jedan zrakoplov nije nosio naoružanje.