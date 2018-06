EPIDEMIJA UŠLJIVOSTI I SVRABA POGODILA BiH: ‘Do sada smo evidentirali preko 80 zaraženih migranata, no ta je brojka sigurno znatno veća’

‘Do sada smo evidentirali preko 80 zaraženih migranata no ta je brojka sigurno znatno veća. Naši timovi pokušavaju situaciju držati pod kontrolom kako ne bi došlo do masovnog širenja zaraze.’

Zbog loših smještajnih uvjeta stotina migranata na području Unsko-sanske županije u Bosni i Hercegovini prijeti opasnost izbijanja zaraza te će idućih nekoliko dana vjerojatno biti proglašena epidemija ušljivosti i svraba, potvrdio je županijski ministar zdravlja Hazim Kapić, prenose u subotu mediji u BiH.

Pravi broj zaraženih sigurno je veći

“Do sada smo evidentirali preko 80 zaraženih migranata no ta je brojka sigurno znatno veća. Naši timovi pokušavaju situaciju držati pod kontrolom kako ne bi došlo do masovnog širenja zaraze”, izjavio je Kapić za banjolučke “Nezavisne novine”. Županijsko ministarstvo zdravlja izradilo je interventni plan i zatražilo pomoć domaćih i međunarodnih institucija. “Prioriteti u ovom trenutku su nabava sanitetskog vozila kojim bi se prevozili migranti te formiranje jednog zdravstvenog tima koji će se brinuti isključivo o njihovu zdravlju. Moram reći da su prevozna sredstva mogući izvor infekcije. Ako se migranti, recimo, prevoze autobusima i drugim vozilima, a zaraženi si, to je onda mogući izvor nove kontaminacije”, upozorio je Kapić.

Prema podacima lokalnih vlasti u Unsko-sanskoj županiji boravi oko 1600 migranata no ta se brojka stalno mijenja jer jedni odlaze, a drugi dolaze. Za većinu migranata koji u BiH uspiju ući iz pravca Srbije i Crne Gore odredište je upravo Unsko-sanska županija jer znaju kako im je s tog područja najbliža Hrvatska odnosno Slovenija. Migranti u Unsko-sanskoj županiji uglavnom su iz Sirije, Afganistana, Pakistana, Iraka. Najviše ih je na području Velike Kladuše i Bihaća no sve ih je više i kod Cazina i Bužima uz rubno područje s hrvatskom granicom. Županijski ministar unutrašnjih poslova Anel Ramić potvrdio je da je do sada zabilježeno 13 kaznenih djela koje su počinili migranti, a uglavnom je riječ o tučnjavama i krađama.

Od početka godine u BiH ušlo više od 5000 ilegalnih migranata

“Nakon provedene analize evidentiranih događaja u kojima su sudjelovali migranti, može se konstatirati da je među njima i određen broj osoba sklonih počinjenju kaznenih djela”, kazao je Ramić. Županijski premijer Husein Rošić tvrdi da lokalne vlasti uspijevaju kontrolirati stanje iako se potužio na izostanak potrebne potpore s državne razine. Ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić ranije ovog tjedna potvrdio je da je odobrena financijska pomoć njegovoj zemlji od milijun i pol eura iz kriznog fonda Europske unije za suočavanje s migrantskom krizom i očekuje se da ta sredstva budu uskoro aktivirana.

Prema podacima policijskih agencija u BiH od početka 2018., u tu zemlju ušlo je nešto više od pet tisuća ilegalnih migranata, od kojih je 70 posto i napustilo zemlju. Granični policajci istodobno su uspjeli spriječiti ulazak nešto više od 3300 ilegalnih migranata. Za 7. lipnja u Sarajevu najavljen je sastanak ministara unutarnjih poslova iz regije od Austrije do Grčke na temu migrantskog vala. Osigurati zatvaranje granica Grčke jedino je logično rješenje, ocijenio je ministar Mektić.