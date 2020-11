EPIDEMIJA U UKRAJINI IZMAKLA KONTROLI: ‘Situacija je gotovo katastrofalna, moramo se pripremiti na najgore’

‘Ako Ukrajinci nastave ozbiljno kršiti pravila, nećemo izbjeći katastrofu. Najteže je ispred nas’, kazao je ukrajinski ministar zdravstva Maksim Stepanov

Situacija s koronavirusom u Ukrajini gotovo je katastrofalna i zemlja se mora pripremiti na najgore, rekao je u utorak ministar zdravstva Maksim Stepanov. Ukrajina je zabilježila rekordnih 8899 novih slučajeva covida-19 u posljednja 24 sata, reklo je ministarstvo, što je porast od 30. listopada kad je bilo 8312. Ukupan broj zaraženih u utorak iznosio je 411.093, sa 7532 smrtna slučaja.

‘Moramo se pripremiti za neizbježno’

“Situacija se pretvorila iz teške u katastrofalnu. Moramo se pripremiti za neizbježno – nemoguće je lagano proći kroz drugi val”, rekao je Stepanov u parlamentu. “Ako Ukrajinci nastave ozbiljno kršiti pravila, nećemo izbjeći katastrofu. Najteže je ispred nas”, dodao je.

Dnevni broj zaraženih počeo je rasti krajem rujna te je tijekom listopada ostao konstantno visok, zbog čega je vlada bila primorana produžiti mjere zatvaranja do kraja ove godine. Ukrajina je nametnula strogu karantenu u ožujku, no ublažila je mjere u svibnju. Stepanov je rekao da će vlada razmotriti kako očuvati ekonomiju, a u isto vrijeme spasiti ljude. Prošli mjesec rekao je da će Ukrajina uvesti strože mjere ako dnevni broj slučajeva naraste na 11.000 do 15.000. Upozorio je da će resursi zdravstvenog sustava nestati ako broj dnevnih slučajeva premaši 20.000.

