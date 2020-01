EPIDEMIJA KORONAVIRUSA NE JENJAVA: Najveća karantena na svijetu očekuje 1000 novih slučajeva zaraze; Hrvatska i zemlje regije spremne

Gradonačelnik Wuhana danas očekuje 1000 novih slučajeva zaraze koronavirusom, dok se vlasti u Hrvatskoj i susjednim zemljama pripremaju za eventualne slučajeve bolesti i zaprimanje kineskih turista i radnika iz ugroženih područja

Širenje koronavirusa iz grada Wuhana koji očekuje novih 1000 slučajeva zaraze potaknula je brojne države na jačanje nadzora putnika iz Kine, među kojima su Srbija i BiH koja se priprema primiti skupinu turista iz Wuhana na putu kroz Hrvatsku. Gradonačelnik Wuhana, epicentra epidemije koronavirusa koja je dosad usmrtila 56 osoba, a zaraženo je više od 2000 u Kini, rekao je u nedjelju da očekuje novih 1000 oboljelih.

Njegova izjava govori pod kakvim je golemim pritiskom infrastruktura toga grada od 11 milijuna stanovnika. Gradske vlasti ubrzavaju gradnju specijaliziranih bolnica koje će biti opremljene za prijem zaraženih pacijenata, rekao je gradonačelnik Zhou Xianwang novinarima. Pritisak na opskrbu medicinskim materijalom kao što su zaštitna odijela, maske i naočale donekle je splasnuo zahvaljujući privatnim donacijama, rekao je gradonačelnik.

Snimke bolničkih koridora prepunih ljudi koji čekaju na prijem kruže kineskim društvenim mrežama, a stanovnici se žale na rastuće cijene osnovnih potrepština kao što je povrće. Zhou je, međutim, inzistirao u nedjelju na tome da su cijene hrane u gradu stabilne, prenosi Reuters.

POJAVILE SE ŠOKANTNE SNIMKE POSLJEDICA KORONA VIRUSA; Ljudi padaju po cesti, prevoze ih u kapsulama: ‘Ovo je zastrašujuće’

KINEZI ĆE IZGRADITI CIJELU BOLNICU ZA ŠEST DANA: Otkrili su trik kojim će se poslužiti: ‘Možda je zapadnjacima to teško zamisliti, ali…’

Volonteri pomažu oboljelima, unatoč zabrani

Stanovnici Wuhana primili su naredbu da se zatvore u kuće i ne cirkuliraju, ali neki poput Zhanga Lina odbijaju to učiniti i dobrovoljno pomažu zaraženima. S brojnim drugim volonterima koje su angažirale gradske vlasti, 48-godišnji Zhang prevozi oboljele do bolnice i natrag i to čini besplatno. U Wuhanu je gradski prijevoz zaustavljen, broj taksija je smanjen i zabranjena je vožnja većine automobila, piše agencija France presse u reportaži.

Volonteri koji se izlažu opasnosti kako bi pomogli nisu novost u gradu na obali rijeke Jangce.

“Ovo nije prvi put da smo izloženi sličnoj situaciji”, ističe glas koji se emitira sa zvučnika postavljenih po gradu, pa nastavlja “Godine 1998. izdržali smo užasnu poplavu rijeke Jangce, a 2003. suočili smo se s epidemijom SARS-a. Wuhan se znade suprotstaviti iskušenjima i zna ih prevladati. Pružili smo otpor i pobijedili!”

SABLASNI PRIZORI NA ULICAMA, TRGOVIMA, ZRAČNIM LUKAMA…: Strahuje se od strašne epidemije, skoro svi nose masku iznad koje vire samo oči

Virus se sve brže širi

Sposobnost širenja koronavirusa sve je veća i očekuje se da će se broj zaraženih povećavati, objavilo je u nedjelju nacionalno kinesko povjerenstvo za zdravlje u trenutku dok je više od 2000 osoba širom svijeta zaraženo, a 56 osoba preminulo je od bolesti.

Nacionalni povjerenik za zdravlje Ma Xiaowei na konferenciji za novinare kazao je kako su znanja o tom virusu ograničena. Po njegovim riječima inkubacija se kreće od jednog do 14 dana, a virus može zaraziti druge i tijekom tog razdoblja što nije bio slučaj sa SARS-om, koji je također uzrokovan koronavirusom poteklim iz Kine i koji je ubio gotovo 800 osoba u svijetu 2002. i 2003.

Virus, za koji se vjeruje da se proširio prošle godine s tržnice morske hrane u gradu Wuhanu u središtu Kine gdje se ilegalno prodaju divlje životinje, zahvatio je i druge kineske gradove među kojima su Peking i Šangaj te na druge države među kojima i SAD, Tajland, Južna Koreja, Japan, Australija, Francuska i Kanada.

Predsjednik Xi Jinping na sastanku politbiroa u nedjelju rekao je da je Kina suočena s “teškom situacijom” u trenutku dok vlasti širom svijeta pokušavaju spriječiti pandemiju. U nedjelju je Kina objavila da uvodi zabranu prodaje divljih životinja na svim tržnicama, restoranima i internetskim platformama. Kineske tržnice smatraju se inkubatorima virusa koji s divljih životinja prelaze na ljude. Zmije, paunovi, krokodili i druge vrste prodaju se na tim platformama.

ALARMANTNA SITUACIJA: Sposobnost širenja virusa sve snažnija, pojačan nadzor nije učinkovit

OGLASIO SE KINESKI PREDSJEDNIK, U WUHAN UPUĆENI VOJNI LIJEČNICI: Cijeli grad je praktično karantena, kreće gradnja druge bolnice

56 milijuna ljudi odsječeno od svijeta

Osim Wuhana gotovo cijela pokrajina Hubei u kojoj se taj grad nalazi odsječena je od svijeta, čime je ukupan broj stanovnika u karanteni veći od 56 milijuna, praktički stanovništvo Južne Afrike. Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) ovog tjedna nije proglasila zarazu globalnim hitnim stanjem no neki zdravstveni stručnjaci nisu uvjereni da Kina može ograničiti širenje te bolesti.

Izbijanje zaraze zasjenilo je proslavu kineske Nove godine kada stotine milijuna Kineza putuje. Mnoga su turistička odredišta zatvorena, a događaji na otvorenom otkazani, kao i projekcije u kino-dvoranama.

U subotu je Hong Kong, u kojem je potvrđeno pet slučajeva zaraze, proglasio izvanredno stanje i otkazao proslave te ograničio odlaske u ostali dio Kine. Zabrana se odnosi i na osobe koje su bile u Kini u proteklih 14 dana. U Hong Kongu koji se mjesecima prosvjedima bori protiv pokušaja Kine da nad njima ostvari veći utjecaj, skupina prosvjednika zapalila je novosagrađšenu zgradu koju su vlasti namijenile kao karantenu za oboljele od koronavirusa.

Novootkriveni virus alarmirao je zbog toga što je mnogo toga još kod njega nepoznato, primjerice koliko je opasan i koliko se brzo može širiti među ljudima. Izaziva upalu pluća koja je u nekim slučajevima bila smrtonosna. Epidemiolozi sada pokušavaju otkriti kada je novi koronavirus stekao sposobnost prijenosa s čovjeka na čovjeka pošto tržnica u Wuhanu, koja se smatra početnom točkom, očito više nije izvor širenja epidemije.

Zdravstveni radnici očekuju da se širenje s čovjeka na čovjeka u kratkoročnom razdoblju nastavi, a to znači da se pojavljivati novi slučajevi i u Kini u svijetu.

Hrvati u Kini i Kinezi u Hrvatskoj

Četvero hrvatskih državljana trenutno je u Wuhanu, potvrdilo je u subotu Ministarstvo vanjskih i europskih poslova. Savjetovalo je građanima Hrvatske da ne putuju u taj dio Kine i pozvalo ih da prate obavijesti kineskih vlasti i WHO-a. Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je da je infomiran o dolasku kineskih turista iz Wuhana koji su u Hrvatskoj posjetili Plitvice i da nema razloga za brigu.

I vlasti susjedne Bosne i Hercegovine pojačale su mjere opreza nakon pojave koronavirusa i potvrdile da zdravstveni i dužnosnici granične policije nadziru kineske turiste i radnike angažirane u toj zemlji. Kineski turisti, od kojih je 18 podrijetlom iz grada Wuhana, doputovat će iz Dubrovnika u Neum gdje će prespavati. Na ulasku u BiH pregledat će ih djelatnici Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, potvrdili su iz Granične policije BiH.

Čekamo upute ministarstva zdravstva Federacije BiH kako postupiti prema ovim turistima”, rekla je za Hinu glasnogovornica Granične policije BiH Franka Vican. Dodala je kako se prema njima odnosi kao i prema svim drugim strancima. Iz Zavoda za javno zdravstvo FBiH dodali su da su i radnici angažirani na izgradnji autoceste na koridoru Vc kod Čapljine pod pojačanim nadzorom.

OTKRIVENI PUTNI PLANOVI KINEZA IZ WUHANA: Stigli su u Zagreb, posjetili Plitvice, a evo kuda sada idu

ČETIRI HRVATA U GRADU IZ KOJEG SE POČEO ŠIRITI KORONAVIRUS: Oglasilo se Ministarstvo unutarnjih poslova, imaju upute za građane

KORONAVIRUS SE UBRZANO ŠIRI: U Hrvatsku se za par dana vraća 15 kineskih menadžera, kreću kontrole i kod nas

NOVINARI SNIMILI KARANTENU U HRVATSKOJ BOLNICI: ‘Činimo sve da spriječimo zarazu’

Regija spremna za zarazu

Sumnja da je pacijent iz Kine zaražen koronavirusom otklonjena je u Srbiji liječničkim pretragama i testovima te je utvrđeno da je riječ o respiratornoj infekciji, rekao je u Beogradu ministar zdravstva Zlatibor Lončar te istaknuo da Srbija ima reagense za četiri tipa koronavirusa. O posjetu turista iz kineskog grada Wuhana Lončar je rekao da nema razloga zadržati ih ili staviti u izolaciju, ako oni sada nemaju nikakve tegobe. “Moguće je da u Srbiji ima ljudi koji su tako stigli”, ali “ovo je 21. stoljeće i ne može se spriječiti kretanje ljudi”, smatra ministar.

U susjednoj Crnoj Gori također borave radnici iz Kine, njih oko 2000 angažiranih za tvrtku China Road and Bridge Corporation (CRBC) na gradnji autoceste. Radnici iz Kine pod stalnim zdravstvenim nadzorom, a zbog širenja koronavirusa mjere opreza su pojačane, priopćio je u nedjelju direktor crnogorskog Instituta za javno zdravlje Boban Mugoša.

Mađarska agencija MTI objavila je u nedjelju da nema nikakvih dojava o mađarskim državljanima zaraženih koronavirusom. Državni tajnik u ministarstvu vanjskih poslova Tamas Menczer rekao je da je šest Mađara trenutačno u pokrajini Huben koja je u karanterni.

VLASTI BIH POJAČALE MJERE OPREZA ZBOG KORONAVIRUSA: Kineski turisti iz Wuhana, preko Hrvatske došli u Neum

POTVRĐENI PRVI SLUČAJEVI SMRTONOSNOG KORONAVIRUSA U EUROPI! ‘Imamo dva pacijenta. Vjerujemo da će ih biti još…’