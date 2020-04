‘EPIDEMIJA KORONAVIRUSA KOD NAS JE POD KONTROLOM’: Europska zemlja pohvalila se uspjehom i najavila ublažavanje mjera

Norveška tvrdi da je uspjela staviti epidemiju koronavirusa pod kontrolu nakon što je stopa prenošenja virusa drastično pala

“Epidemija Covida-19 je u Norveškoj pod kontrolom”, rekao je danas norveški ministar zdravstva Bent Høie te ukazao na nisku stopu prijenosa bolesti, piše Reuters. Naime, kako je Høie rekao na konferenciji za novinare, prema najnovijim podacima osoba zaražena koronavirusom u Norveškoj sada prenese prosječno 0,7 pojedinaca, što je značajno manje od prenosivosti virusa koja je iznosila 2,5. Cilj norveške vlasti bio je da se prenosivost smanji na maksimalno jednu osobu.

Vlada će u srijedu odlučiti hoće li produljiti ograničenja, među kojima je i zatvaranje škola i vrtića, i nakon sredine travnja. Høie vjeruje kako su za taj rezultat zaslužne upravo rigorozne mjere ograničavanja okupljanja. Ravnateljica norveškog Instituta za javno zdravstvo, Camilla Stoltenberg, izjavila je da nije sigurna koliko je točan podatak da je prenosivost pala na 0,7, ali iz tog podatka ipak zaključuje kako je došlo do “pozitivnog pomaka”.

SPLIĆANKA OZDRAVILA OD COVID-19: ‘Kao da me pregazio vlak. Taj pakao nikome ne bih poželjela. Cijeli život ti stane u aparatić…’

Epidemija je zakočena, ali ne i zaustavljena

“Jasno je da je intervencija koju smo izveli sredinom ožujka dala velik učinak, to je potpuno jasno”, rekao je za The Local Arnoldo Frigessi, profesor iz Centra za globalno zdravlje Sveučilišta u Oslu. Dodao je kako su te mjere učinjene samo da bi se zakočilo epidemiju, ali ne i zaustavilo. To znači da je vlada sada u nezavidnoj situaciji.

Norveška, u kojoj je zaraženo 5760 osoba, a umrlo 74, uvela je 12. ožujka niz mjera kada su zatvarene škole, fakulteti, kafići, dvorane, teretane itd. Četiri dana kasnije zabranjen je i ulazak u državu svima koji nemaju prebivalište. Restorani su i dalje otvoreni, ali rade pod posebnim uvjetima. Većina trgovina također radi te je dozvoljeno šetanje i trčanje.

SASTOJAK VIAGRE TESTIRA SE KAO LIJEK ZA COVID-19: Znanstvenici optimistični, dosad je pokazivao dobre rezultate

Sve o koronavirusu u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pročitati OVDJE.