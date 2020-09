SVJETSKI EPICENTAR PANDEMIJE COVIDA POLAKO SE VRAĆA NA STARO: Život je tamo sve slobodniji, ali: ‘On je kao teško ranjeno dijete’

Iako je susjedna Indija postala druga po broju zaraženih koronavirusom, u kineskom gradu Wuhanu, žitelji se ne zamaraju previše pandemijom te nastoje što više svoje živote vratiti u normalu, što dokazuju i zabave u vodenim parkovima, festival zaljubljenih, proslava 100. godišnjice osnutka sveučilišta, ali i stav samih građana

U Kini se svake godine 25. kolovoza obilježava festival Qixi, njihova verzija Valentinova. U Wuhanu, gradu iz kojega je u svijet krenula pandemija koronavirusa, parovi su jedva dočekali mogućnost proslaviti ga prema tradicionalnim običajima. Među njima je i 33-godišnja Ding Hui, koja se sredinom siječnja zarazila koronavirusom te uspjela preživjeti nakon intubacije i boravka na odjelu intenzivne njege. Nakon oporavka vratila se na posao, a kako bi festival Qixi proslavila sa suprugom i bližnjima, testirala se čak osam puta.

“Mislila sam je sasvim normalno otići nakon posla kući i zagrliti svog sina, ali nakon što sam se razboljela, to je bila najljepša stvar u mom životu”, rekla je Ding za Time.

No, nakon što je grad s 11 milijuna stanovnika bio u potpunoj 76-dnevnoj karanteni, njegovim se stanovnicima izbijanje zaraze čini kao stara vijest. Ipak, nakon ponovne pojave zaraze u svibnju, uspostavljene su nove epidemiološke mjere, a u razdoblju od dva tjedna testiran je svaki žitelj Wuhana. “Wuhan je kao teško ranjeno dijete, još uvijek se polako oporavlja”, kazala je Ding.

SVIJET STREPI, A U EPICENTRU ZARAZE PONAŠAJU SE KAO DA VIRUS NE POSTOJI: Tisuće ljudi na festivalima, nema distance, nema maski…

Podijelili sudbinu svijeta

Za to vrijeme je u svijetu zaraženo više od 27 milijuna ljudi, a Indija je s više od 83.000 novozaraženih u jednom danu postala druga zemlja po broju zaraženih. Pandemija je dovela do gospodarske krize diljem svijeta, a i kineski su poduzetnici to osjetili na svojoj koži. Vlast je, kao i gotovo sve druge na svijetu, uvela porezne reforme te omogućila korištenje 73 milijuna dolara poticaja. No, to nije bilo dovoljno Jiangu Qiju koji je morao zatvoriti svoju pivnicu tijekom karantene. No, od propasti su ga izvukle online narudžbe.

“Naše brojke pokazuju da ljudi iz provincije Hubei svejedno kupuju više piva. Odani kupci samo su odraz kvalitete našeg proizvoda”, rekao je Jiang.

U MJESTU IZ KOJEG JE KRENUO KORONAVIRUS IGRA SE TENISKI TURNIR? ‘Wuhan je jedan od najsigurnijih gradova na svijetu…’

Vraćanje na ‘staro normalno’

Oporavak Wuhana je iskorišten i za propagandu. Dok američki predsjednik Donald Trump koristi svaku priliku optužiti Kineze za širenje virusa, čak i frazama “Virus iz Wuhana” ili “Kung Flu”, vlasti su odlučile opravdati vlastito postojanje te u najpozitivnijem svjetlu braniti tamošnji politički sustav, iako ih je nekoliko ljudi tužilo zbog zakašnjele reakcije u liječenju i zbrinjavanju oboljelih.

Amerikancima, ali i mnogima diljem svijeta su sporne, ali i bešćutne bile fotografije koje su sredinom kolovoza postale virualne, a prikazivale su zabavu u vodenom parku u Wuhanu. I festival Qixi dokazuje da se stvari, barem u epicentru zaraze, polako vraćaju na “staro normalno”. Što tek reći na okupljanje svih studenata tamošnjeg sveučilišta na epidemiološki sigurnom sletu, koji se povodom 100. godišnjice osnutka, održao 1. rujna?

Unatoč tomu, glavna pitanja nisu dobila odgovor. Naime, još nije službeno potvrđeno da je virus zaista prešao s nepoznate životinje na čovjeka na tamošnjoj mokroj tržnici Huanan. Unatoč tome, tržnica je i dalje zatvorena, a Kinezi kao i da se ne zamaraju previše takvim detaljima. “Kina je snažna zemlja. Zahvalna sam na tome što sam bila u Kini kad je pandemija počela. Da sam se zarazila u nekoj drugoj državi, vjerojatno ne bih bila živa danas”, zaključila je Ding.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.