EPICENTAR KORONAVIRUSA SADA JE U EUROPI: Velik broj država uvodi stroge mjere, ali jedna i dalje inzistira na blažem pristupu

Za razliku od drugih europskih država, Velika Britanija zasad nije zatvorila škole, niti je vratila opsežno testiranje kakvo je imala u početku. Građani su pozvani da izbjegavaju međusobne kontakte i putovanje, ali kafići, pubovi i restorani još uvijek nisu zatvoreni

Europske države i u srijedu poduzimaju stroge mjere za borbu protiv širenja koronavirusa čiji se epicentar sada preselio na taj kontinent i doveo do tisuća smrtnih slučajeva. Velik broj država poduzeo je stroge mjere, djelomično zaustavivši društvenu svakodnevicu i ograničivši putovanje, a neke su zauzele blaži pristup.

U Italiji, zemlji koja je prva teško pogođena pandemijom, vlada je u početku u karantenu stavila 50 tisuća ljudi u 11 sjevernih općina. U međuvremenu je u karantenu stavljena cijela država.

OVO JE 6 FAZA ZARAZE KORONAVIRUSOM KROZ KOJE JE PROŠLA ITALIJA: Kaos i urušavanje sistema – može se dogoditi svima…

I Francuska pretvorena u karantenu

Zatvorene su sve trgovine osim onih koje prodaju ključne potrepštine, poput supermarketa i ljekarni. Kinodvorane, kazališta, kafići, restorani, teretane i knjižnice su zatvorene. Suspendirane su vjerske ceremonije, sprovodi i vjenčanja, kao i sportska događanja. Stanovnicima je naređeno da ostanu kod kuće osim ako moraju ići na posao, u nabavku hrane ili zbog drugih hitnih obaveza. Zatvorene su i obrazovne institucije.

Francuska je slijedila talijanski primjer i također naredila karantenu u cijeloj zemlji. Oni koji izlaze na ulicu moraju imati potpisanu izjavu zašto to čine, pod prijetnjom kazne. Dopušteno je samo nekoliko razloga: posao koji se ne može obaviti od kuće, pregled kod liječnika, skrb za djecu i starije članove obitelji, odlazak u trgovinu, šetnja pasa i tjelovježba u blizini kuće.

Austrija je ograničila promet iz susjedne Italije te je uvela provjere na granici sa Švicarskom. Zatvorena su skijališta, a neka su u karanteni. Beč je svim zaposlenicima naredio da rade od kuće ako je to moguće te je zabranio sav boravak izvan kuće osim za šetnje, trgovinu, odlazak na posao i druge neizbježne aktivnosti.

NEMA ODGODE OLIMPIJSKIH IGARA U TOKIJU, IAKO JE KORONAVIRUS ZAUSTAVIO SPORT: Situacija je zabrinjavajuća

Napuštanje države postalo smrtna opasnost

Njemačka vlada je izdala upozorenje protiv putovanja, poručivši građanima da napuštanje države predstavlja životnu prijetnju. Službeni Berlin je uveo stroge kontrole na granicama s Austrijom, Švicarskom, Francuskom i Luksemburgom i Danskom, iako je i dalje dopušten prelazak vozila koja prenose robu. Javni život drastično je reduciran, zabranjena su vjerska okupljanja, zatvoreni kafići i sportski objekti.

Restorani ne smiju raditi od 18 sati do 6 sati ujutro, a gotovo svih 16 saveznih država zatvorilo je škole.

I Belgija je zatvorila sve trgovine osim onih s prehrambenim proizvodima i ljekarni. Ograničila je pristup supermarketima i uvela stroga pravila za izlaske iz kuće. Škole, restorani i kafići su zatvoreni, no vrtići nisu. Do 5. travnja je zabranjen izlazak iz države osim u neophodnim slučajevima. Nizozemska je uvela slične mjere, a zabrane se odnose i na bordele, kao i na trgovine koje prodaju marihuanu i druge lake droge.

AUSTRIJSKI KANCELAR TVRDI: ‘Kriza koja je nastala zbog koronavirusa potrajat će još dugo, svijet će nakon nje biti drugačiji’

Stroge mjere i u Latviji, Poljskoj, Mađarskoj…

Latvija je zabranila ulazak na svoj teritorij svima osim svojim državljanima i onima sa stalnim boravištem, a svatko tko se vraća u zemlju mora 14 dana provesti u karanteni. Vlada je objavila izvanredno stanje, zabranila javna okupljanja i zatvorila škole i vrtiće. Škole je zatvorila i Poljska, kao i trgovine koje ne prodaju važne potrepštine. Zatvorene su kinodvorane, klubovi, kazališta, opere i muzeji. Restorani mogu samo dostavljati hranu, međunarodni letovi i željeznički promet su suspendirani, a inozemnim državljanima je privremeno zabranjen ulazak u državu. Poljska je vratila kontrole na svoje schengenske granice, što je uzrokovalo masovna čekanja. Poljaci koji se vraćaju iz inozemstva moraju provesti dva tjedna u karanteni. Zabranjena su sva okupljanja s više od 50 ljudi, uključujući i mise. Zasad nisu otkazani izbori za predsjednika koji bi se trebali održati 10. svibnja.

Mađarska je zatvorila granice za sav putnički promet i zabranjena su sva javna događanja. Restorani i dućani moraju se zatvoriti do 15 sati, s iznimkom benzinskih crpki, kafića, prehrambenih trgovina i ljekarni. Škole i vrtići ne rade.

Slovačka je zatvorila sve granice i zračne luke za strane državljane koji ne mogu dokazati da borave u državi. Svi koji se vraćaju iz inozemstva moraju proći 14 dana karantene. Vladini dužnosnici nose maske u javnosti, uključujući na televiziji, a masku mora nositi i svatko tko se vozi javnim prometom.

ZBOG PANDEMIJE KORONAVIRUSA OTKAZAN EUROSONG: ‘Nemoguće je održati događaj uživo kako je planirano’

Izvanredno stanje u većini europskih država

Slovenija je pak u potpunosti suspendirala javni promet. Škole su tamo zatvorene prije tjedan dana, kao i većina dućana, restorana i kafića. Na najmanje mjesec dana otkazani su svi letovi, a najavljuje se mogućnost novih mjera.

Danska je uvela kontrole na svim granicama, aerodromima i lukama, kao i na mostu Oresund koji ju spaja sa Švedskom. Stanovnici, oni koji rade u Danskoj i državljani mogu ući, kao i oni koju su na putu prema Švedskoj, no ostalima to nije dopušteno. Zatvoreni su vrtići, škole i fakulteti, a od srijede su zabranjena okupljanja s više od 10 ljudi te su zatvoreni trgovački centri, noćni klubovi, frizerski saloni i sportski objekti.

Slično je i u Norveškoj, dok je Finska zabranila i posjete staračkim domovima i drugim institucijama. Finske granice zatvorene su do 14. travnja, osim za kratkotrajna poslovna putovanja i prijevoz roba. Švedska je pak zatvorila srednje škole i fakultete, no ne i osnovne škole. Švicarska je također objavila izvanredno stanje, no nije uvela zabranu izlaska na ulice, iako od građana traži da to ne čine. Vlada je na teren poslala nekoliko tisuća vojnika kako bi pomogli medicinskom osoblju i na granicama.

HOĆE LI KORONAVIRUS SRUŠITI INTERNET? Milijuni rade od kuće, mijenja se način komunikacije, a operateri imaju problema…

Velika Britanija zasad provodi ‘labavije’ mjere

Za razliku od drugih europskih država, Velika Britanija zasad nije zatvorila škole, niti je vratila opsežno testiranje kakvo je imala u početku. Građani su pozvani da izbjegavaju međusobne kontakte i putovanje. Kafići, pubovi i restorani još uvijek nisu zatvoreni. Svakome tko ima simptome koronavirusa, kao i članovima njihove obitelji, savjetovana je samoizolacija na 14 dana bez testiranja, osim ako razviju teže simptome.

Atena je uvela posebne mjere za zaustavljanje širenja koronavirusa u migrantskim kampovima. Posjete kampovima zabranjene su na dva tjedna, a novopridošli migranti prolaze medicinske preglede. Prekinuta su predavanja za migrantsku djecu, kao i sportska događanja, a kampovi se svakodnevno dezinficiraju. Izvanredno stanje je uvela i susjedna Bosna i Hercegovina, a Albanija je zabranila izlaske na ulicu nakon 18 sati, pod prijetnjom kazne. Građanima je dopušteno voziti samo između 18 i 20 sati, te 3 i 5 sati ujutro.

Sjeverna Makedonija je otkazala parlamentarne izbore zakazane za 12. travnja. Skoplje je zabranilo izvoz pšenice i zamrznutih prehrambenih proizvoda, zaštitne medicinske opreme i sredstava za dezinfekciju. Parlamentarne i lokalne izbore odgodila je i Srbija. Beograd je zatvorio škole, a nastava se održava na državnoj televiziji. Rusija, Ukrajina i Bjelorusija uvele su stroga ograničenja ulaska u državu za inozemne državljane. Ukrajina je uvela i kontrole putovanja između gradova.

POJAVILA SE NOVA NADA: Talijan (79) prva osoba izliječena od koronavirusa novim, eksperimentalnim lijekom

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.