ELON MUSK VIŠE NIJE NAJBOGATIJI ČOVJEK NA SVIJETU: Dionice se smanjile za 8,6 posto, a sve zbog jedne njegove izjave

Teslin šef Elon Musk izgubio je titulu najbogatije osobe na svijetu nakon nedavnog pada dionica proizvođača električnih automobila, glavnog pokretača svog bogatstva. Dionice Tesle u ponedjeljak su se smanjile za 8,6 posto, brišući tako nevjerojatnih 15,2 milijardne dolara u jednom danu, a najveći pad dionica od rujna dijelom su potaknuli Muskovi komentari da se cijene Bitcoina i Etera čine prevelikima.

Heard a rumor some crypto coin was pegging the dollar 🤣🤣

— Elon Musk (@elonmusk) February 20, 2021