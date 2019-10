ELON MUSK SE NE ŠALI: Objavio detalje o Starshipu, za manje od pola godine ljudi lete na Mjesec, a onda i Mars? Evo što kaže hrvatski stručnjak

Elon Musk namjerava poslati svemirsku letjelicu Starship u orbitu za šest mjeseci, a trebala bi letjeti prvo prema Mjesecu a zatim i do Marsa

Nedavno je Elon Musk, vlasnik kompanije SpaceX, objavio pojedinosti o svemirskoj letjelici Starship koja bi ljude trebala odvesti na Mars, a za koju tvrdi da može letjeti i na druga mjesta u Sunčevu sustavu. Ta svemirska letjelica bi mogla prevesti i do 100 ljudi, najprije do Mjeseca, a zatim i do Marsa, piše Novac.hr.

Musk je predstavio prototip Starshipa izrađen od sjajnog, nehrđajućeg čelika, jako sličan svemirskim brodovim s naslovnica znanstveno-fantastičnih romana iz sredine 1950-ih. Starship će se lansirati u orbitu pomoću golemog raketnog sustava Super Heavy koji je opremljen s nekoliko desetaka manjih raketnih motora Raptor.

OVO JE ‘STARSHIP’, SVEMIRSKA LETJELICA KOJA ĆE IĆI NA MJESEC ILI MARS: Prevozit će ljude i teret. U orbiti je već za 6 mjeseci?

Najveći i najmoćniji raketni sustav u povijesti

“Musk je predstavio prvi prototip u stvarnoj veličini Starshipa. Visok je 50 metara i promjer mu je devet metara. Prazan ima masu od oko 200 tona. To će ujedno biti i drugi stupanj divovske rakete-nosača. Sve zajedno bit će to najveći i najmoćniji raketni sustav u povijesti. Ukupna visina sustava bit će 118 metara i ukupna masa s gorivom preko četiri tisuće tona. I prvi stupanj, Super Heavy, i Starship moći će se višestruko koristiti”, objasnio je za Novac.hr Ante Radonić, poznati popularizator svemirskih letova.

MUSKOV SPACEX LANSIRAO U SVEMIR 60 SATELITA: Omogućit će superbrzu internetsku vezu

Do iduće godine u orbiti?

Musk je izjavio kako misli da bi u orbitu mogli stići za manje od šest mjeseci, no mnogi misle da je preoptimističan. Radonić smatra da bi mogao iduće godine poslati Starship u orbitu ako sve bude teklo glatko, no da se sve može odgoditi i koju godinu ako se pojave problemi u razvoju.

“Pitanje je dokad će uspjeti sagraditi prvi stupanj rakete-nosača koji će biti visok 68 metara i imat će devet metara u promjeru. Pitanje je hoće li uspjeti pripremiti taj prvi stupanj tijekom sljedeće godine. Dok ne sastavi taj prvi stupanj, neće moći lansirati kompletan Starship u orbitu”, smatra Radonić prema kojemu će najveći izazov biti kako će se Starship ponašati tijekom povratka iz orbite u atmosferu.

“Hoće li njegov toplinski štit izdržati velika zagrijavanja? Hoće li se Starship uistinu moći koristiti višekratno? Je li napravio dobar izbor s konstrukcijom od nehrđajućeg čelika? Do leta u orbitu trebat će sagraditi još dvije nove, usavršene verzije letjelice, prvo jednu pa drugu verziju, koju treba testirati. Ukoliko bi išlo sve po planu, za četiri godine mogao bi poslati Starship s posadom na let oko Mjeseca”, kaže Radonić.

Raketa veća od NASA-ine rakete

Muskova raketa bit će veća od rakete Space Launch System (SLS) koju je naručila NASA i čiji centralni trup izrađuje Boeing dok bustere izrađuje Northrop Grumman. Razvoj NASA-ine rakete počeo je 2014. godine i dovršava se sa zakašnjenjem, a na nju je potrošeno preko sedam milijardi dolara.

Za razliku od te rakete koja će se moći iskoristiti samo za jednu misiju, nastavlja Radonić, Muskova još veća raketa trebala bi se koristiti za puno letova. “To pokazuje koliko je Muskov projekt izuzetno ambiciozan i predstavlja jako veliki izazov. Ako Musk uistinu uspije sa Starshipom i Super Heavyjem, bit će ironično konstatirati koliko je NASA potrošila novca za konstruiranje i razvoj potrošne rakete SLS. Ali NASA ne bi išla u takav rizik kao Elon Musk koji je izuzetno inventivan inženjer i ujedno veliki sanjar i vizionar”, naglašava Radonić za Novac.hr.

Kolonizacija Marsa

Musk je od djetinjstva fasciniran osvajanjem svemira. 2002. godine osnovao je svemirsku kompaniju SpaceX, od kada kompanija radi na razvoju raketa Falcon za višekratnu uporabu i svemirskih letjelica Dragon. No, Muskov pravi cilj je kolonizirati Mars. 2016. godine na kongresu u Guadalajari govorio je o stvaranju samoodržive kolonije na Marsu od oko milijun ljudi koja bi mogla biti formirana za 40 do 100 godina.

“Povijest se račva u dva pravca. Jedan put je da zauvijek ostanemo na Zemlji gdje ćemo naposljetku izumrijeti. Nemam neko neposredno proročanstvo sudnjeg dana, ali naposljetku, kako nas povijest uči, takav će se događaj zbiti. Alternativa je da postanemo civilizacija koja putuje svemirom i multiplanetarna vrsta, što je, nadam se da se slažete, pravi put”, napisao je Musk u svom eseju “Making Humans a Multi-Planetary Species”.

Ljudi na Marsu do 2030. godine?

Musk je tvrdio da bi let na Mars s ljudskom posadom mogao biti 2023. ili 2024. godine, ali većina analitičara smatra da je to rano. U sljedećem desetljeću, smatra Radonić, bit će moguće slati velike terete na Mars, pod uvjetom da sve bude išlo prema planu, no pitanje je kada će astronauti krenuti na Mars

“Nakon leta od pola godine, treba čekati godinu i pol dana na Marsu dok Zemlja ne bude u poziciji povoljnoj za povratak s Marsa. Kad će se napraviti sustavi za održavanje života na Marsu i koliko će isti biti sigurni za misiju od ukupno dvije i pol godine? SpaceX neće moći možda sve to financirati. Zato ostaje pitanje hoće li moći ljudi poletjeti na Mars prije 2030. godine. Da ne govorimo o rizicima zbog radijacije” zaključio je Ante Radonić za Novac.hr.