ELITNA PROSTITUTKA OPISALA ISKUSTVO S AKTUALNIM POLITIČAREM: ‘To je bio najkraći seks ikada… Našeg ministra zovemo Palčić’

Prostitutka ispričala svoja seksualna iskustva s političarima

I dok je i dalje aktualna afera elitne prostitucije nakon uhićenog Mihajla Maksimovića, poznatog i kao najvećeg svodnika regije, jedna od djevojaka koja se skoro sedam godina bavi “elitnom prostitucijom”, 25-godišnja I. O., ispičala je detalje seksualnih iskustava i perverzija koje je doživela s političarima, prenosi Kurir.

“Sjećam se dana kada je svodnik ugovorio sastanak s nas nekoliko djevojka i obavijestio nas da idemo na privatno druženje sa tada jednim od najviših državnih dužnosnika. U prvi tren sam se iznenadila što on koristi usluge prostitutki, budući da je u poznim godinama. Ipak, uzbuđenje je brzo potisnulo osjećaj gađenja jer mi je to bio dokaz da se, poslije samo godinu dana otkako sam u poslu, vodim kao elitna prostitutka”, započela je svoju.

KAKAV PREOKRET: Bivši klijent najvećeg balkanskog svodnika stao u njegovu obranu i pohvalio se: ‘Unajmili smo vilu i orgijali sa 60 žena’

Trema pred sastanak

Prema njezinim riječima, upravo joj je taj političar priredio najbolje seksualno iskustvo u svom životu te je priznala da je imala tremu. “Tremu sam imala dva puta u životu. Prvi put kada sam prodala svoje tijelo i drugi put kada su me poslali kod njega, jer mi je on bio prvi političar. Plan je bio da se sa njim sastanem u ogromnoj kući na Avali, a kada su me dovezli tamo, tresla sam se kao prut”, kaže ona.

Navodno ju je dočekao “gospodski”, pitao je što želi popiti a nakon nešto manje od pola sata već su bili u krevetu. “Mislila sam da će seks trajati kratko i da je previše star da bih uopće morala truditi se, ali dogodilo se potpuno suprotno. Taj čovek je bio toliko dobar u krevetu i malo je reći da me je iznenadio. Imao je energiju mladića i jedan od najvećih spolnih organa koje sam ikada vidjela. I poslije sedam godina bavljenja ovim poslom mogu reći da je to jedini klijent kojem bih se vraćala iznova i kojem ne bih ni naplatila seks”, rekla je ova djevojka koja je nedugo nakon toga postala jedna od vodećih “djevojaka za provod” za političare.

ELITNA PROSTITUCIJA: Na popisu klijenata najvećeg svodnika Balkana našli se poznati političar i bivši NBA košarkaš

Ministar perverznjak

Doduše, priznala je i da ima manje lijepo mišljenje o jednom aktualnom ministru koji joj je, između ostalog, i najredovitiji klijent. “Kao i u svakom poslu, nikada ne znate kada ćete naletjeti na luđaka, a kada na psihopatu, a to mi se dogodilo s jednim ministrom. Prvi seks koji sam sa njim imala prošao je bez ikakvih problema, ali već kod drugog i trećeg susreta pokazao je svoju tamnu stranu i niz fetiša koji su mi do tada bili potpuna nepoznanica”, kaže I. O.

“Tražio je da ga vežem za krevet i da ga udaram po licu i tijelu, često bi moje gaćice držao ustima dok me je divljački je*ao. Tražio bi od mene da ga grizem po leđima, a dva puta mi je donio sado-mazo kostim”, rekla je i dodala da su joj se kolegice koje su duže od nje u poslu smijale jer joj je to bilo strašno te je upozorile da je tek čekaju njegove ludosti. “Brzo sam shvatila da su pričale istinu.”

Fetiš na noge

Situaciju s fetišima doživjela je i s još jednim bivšim ministrom. Riječ je, navodno o aktivnom političaru s kojim se i dalje zna viđati. Pri svakom susretu poklanjao bi joj skupe cipele te bi pola dogovorenog vremena zahtijevao da u njima šeta dok bi joj gledao u noge.

“Svaki naš seks počeo bi tako što bi mi više od deset minuta ljubio stopala. Na početku sam se grozila toga, ali kasnije sam navikla. Često bi se hvalio da njegova supruga, koja je dvaput starija od mene, ima više od 2000 pari cipela. Osim što je donosio cipele, taj čovjek nikada nije došao u hotel, a da svakoj djevojci kojoj plaća seks ne donese parfem. Kada bi se sve završilo, on bi mi se zahvalio, rekao da se čuvam i poljubio bi me u glavu. Poslije toliko godina u ovom poslu neću pretjerati ako kažem da među političarima ima najviše perverznjaka”, tvrdi ona.

Ministar poznat kao “Palčić”

Jedan drugi aktualni ministar i česti klijent I.O., od prostitutki je dobio nadimak “Palčić” budući da ima vrlo mali spolni organ. “Sjećam se dana kada mi je ugovoren sastanak s njim, a bila sam uvjerena da je jedan od onih tipova koji se voli dokazivati. Ipak, debelo sam se prevarila. Ne samo da ima najmanji penis koji sam vidjela već sam sa njim doživjela i najkraći seks u životu”, kaže ona.

Tvrdi da je prvi put kada su se našli u jednom prestižnom apartmanu na Novom Beogradu pogasio sva svjetla te da ništa nije osjetila tijekom samog seksa. “Prvo je legao na mene, a poslije ustao i otišao se istuširati. Doslovno sam postavila rekord u najkraćem seksu ikada”, požalila se I.O. i dodala “Djevojke koje su spavale s njim prozvale su ga ‘palčić’ zbog veličine njegovog spolnog organa i to će nam zauvijek biti smiješno”, zaključuje ova prostitutka, prenosi Kurir.