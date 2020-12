ELEKTORI DANAS BIRAJU AMERIČKOG PREDSJEDNIKA: Potvrđuju volju birača; Clintonovi su već glasali za Bidena

U ponedjeljak će elektori iz 50 američkih saveznih država dati svoj glas u skladu s voljom građana koje zastupaju, a većina glasova trebala bi otići novoizbaranom predsjedniku Joeu Bidenu

Glasovima elektora saveznih država potvrđuje se pobjeda izabranog demokratskog predsjednika Joea Bidena što u ponedjeljak treba učiniti svih 50 država i okončati pokušaje republikanca Donalda Trumpa da ospori rezultate izbora 3. studenoga. Vermont, mala američka savezna država na sjeveroistoku zemlje, bila je u ponedjeljak prva čiji su elektori glasali u formalnoj proceduri kojom izborni kolegij potvrđuje rezultate američkih predsjedničkih izbora na kojima je pobijedio bivši američki potpredsjednik Biden.

Za Bidena su, između ostalih, već glasali i elektori saveznih država Georgije (16), Nevade (6), Arizone (11), Pennsylvanije (20), Wisconsina (10) i New Yorka (29). Upravo u toj državi dva elektorska glasa dali su bivši predsjednik Bill Clinton i bivša državna tajnica i njegova supruga Hillary Clinton jer su među 29 elektora kojima raspolaže New York. Dvoranom je odjeknuo aplauz kada je objavljeno da je svih 29 elektora glasalo za Bidena te senatoricu Kamalu Harris za potpredsjednicu, prenosi New York Times. Njujorški guverner Andrew M. Cuomo, demokrat, bio je također jedan od elektora i predsjedao je elektorskim kolegijem.

U skladu s odlukom većine

Hillary Clinton nakon glasanja je objavila na Twitteru svoje uvjerenje da “bi trebalo ukinuti elektorski kolegij te birati za predsjednika pobjednika po broju prikupljenih glasova birača”. Na predsjedničkim izborima 2016. godine, republikanac Trump porazio je Hillary na temelju elektorskih glasova iako je ona imala više glasova birača. “No sve dok (taj sustav) postoji, ponosim se što sam svoj glas u New Yorku dala Joe Bidenu i Kamali Harris”, napisala je Clinton.

Elektori su stranački lojalisti koje su republikanci i demokrati izabrali dva mjeseca prije izbora i oni zapravo potvrđuju glasove birača u saveznim državama. U država Pennsylvaniji koja je sa svojih 20 elektorskih glasova također potvrdila pobjedu Joea Bidena, čelnica demokratske stranke Nancy Patton Mills izjavila je: “Ovo je velik dan za demokraciju”. Tijekom dana u svih 50 američkih saveznih država i Washingtonu odvijat će se slični događaji na kojima elektori tradicionalno glasaju u skladu s odlukom većine u svojoj saveznoj državi. Biden je na izborima 3. studenoga u Pennsylvaniji dobio oko 81.000 glasova više od Trumpa.

Mali broj ‘izgrednika’

Trump i njegovi saveznici podnijeli su tužbe u nastojanju da preokrenu izborni rezultat tvrdeći da su izbori bili nepošteni i obilježeni nepravilnostima, no državni i savezni sudovi redom su odbacili te tužbe. Elektori po zakonu nisu obavezni glasati onako kako je glasala većina birača u njihovoj saveznoj državi, no broj takvih “izgrednika” mali je, a pojedine savezne države sada su uvele i novčane kazne za takve osobe.

Do sada broj tih “odbjeglih” elektora nikad nije utjecao na ishode predsjedničkih izbora. Biden je, prema rezultatima izbora, osvojio glasove 306 elektora, a Trump 232. Očekuje se da će se nakon završenog glasanja na izbornom kolegiju javnosti obratiti novoizabrani predsjednik Biden s govorom o otpornosti američke demokracije.

Preostaje jedino prebrojavanje glasova

Glasovi dani u ponedjeljak bit će poslani Kongresu na službeno prebrojavanje 6. siječnja, što je završna faza američkog izbornog procesa, kada bi sadašnji američki potpredsjednik Mike Pence trebao objaviti da je Biden novi predsjednik. Trump je rekao krajem prošlog mjeseca da će napustiti Bijelu kuću ako elektorski kolegij glasa za Bidena, ali je od tada nastavio neviđenu kampanju kako bi preokrenuo svoj poraz.