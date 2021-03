EKSPLOZIVNO: 2018. su se sastali sa ‘ženom šišmiš’ i šokirali se onime što se događa u laboratoriju u Wuhanu. Nitko ih nije slušao…

U proljeće 2020. neki američki dužnosnici počeli su prikupljati dokaze o drugoj, uznemirujućoj teoriji – da je izbijanje zaraze povezano s jednim od laboratorija Instituta za virologiju u Wuhanu, inače vodećim svjetskim središtem istraživanja veze između koronavirusa i šišmiša

Posljednjih dana mandata, administracija bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa objavila je priopćenje s ozbiljnim tvrdnjama o porijeklu pandemije Covida-19. Naveli su kako je američka obavještajna zajednica raspolagala dokazima da je nekoliko istraživača iz laboratorija Instituta za virologiju u Wuhanu u jesen 2019. oboljelo od simptoma sličnih Covidu-19.

Ta je tvrdnja implicirala da je kineska vlada mjesecima skrivala ključne informacije o izbijanju zaraze te da je Institut za virologiju u Wuhanu, iako civilna institucija, izvodio tajne istraživačke projekte s kineskom vojskom, piše Politico.

No, točno porijeklo virusa SARS-CoV-2 i danas je misterija, a ako se ne pronađe ishodište, ne može se ni pratiti pravi put virusa, a time ni proučiti najbolje načine za sprečavanje eventualnih budućih pandemija.

Što su američki diplomati čuli i vidjeli u Wuhanu?

Prvotne tvrdnje kineske vlade da se pandemija proširila s tzv. mokre tržnice u Wuhanu bila je prva i dosad najprihvaćenija teorija. No pukotine u toj priči polako su se počele nazirati već u kasnu zimu i rano proljeće prošle godine. Prvi poznati slučaj zaraze u Wuhanu, otkriven u veljači 2020., nije imao veze s tamošnjom mokrom tržnicom, a kineske su vlasti zatborile tržnicu i sanirale je još u siječnju prošle godine, prije uzimanja odgovarajućih uzoraka. Tek u svibnju su i kineske vlasti odbacili teoriju o mokroj tržnici u Wuhanu kao mjestu odakle je krenuo koronavirus.

U proljeće 2020. neki američki dužnosnici počeli su prikupljati dokaze o drugoj, uznemirujućoj teoriji – da je izbijanje zaraze povezano s jednim od laboratorija Instituta za virologiju u Wuhanu, inače vodećim svjetskim središtem istraživanja veze između koronavirusa i šišmiša. Nekima u američkoj vladi sve je to već bilo od ranije poznato. Naime, istraživanja u tom laboratoriju privukla su pozornost američkih diplomata u veleposlanstvu u Pekingu još potkraj 2017. godine. Oni su tada upozorili Washington da su čak sami znanstvenici iz laboratorija u Wuhanu izvijestili kako su suočeni s “ozbiljnim nedostatkom odgovarajuće obučenih tehničara i istraživača potrebnih za sigurno upravljanje laboratorijem u kojem se nalaze visokoopasni uzorci”.

Još 2017. otkrili tri nova virusa s ‘proteinom šiljka’

Dakle, još prije četiri godine, puno prije izbijanja zaraze koja će prerasti u pandemiju, priča je započela jednostavnim upozorenjem američkih diplomata u Kini, piše Politico. Koncem 2017. godine, visoki dužnosnici američkog veleposlanstva prisustvovali su konferenciji u Pekingu. Jedna od prezentacija bila je o novom istraživanju koje je provodila skupina kineskih znanstvenika, među kojima i nekolicina iz laboratorija u Wuhanu, a u suradnji s američkim Nacionalnim zdravstvenim institutom.

Naime, od izbijanja epidemije SARS-a 2002, godine, smrtonosne bolesti uzrokovane koronavirusom koji su prenijeli šišmiši u Kini, znanstvenici su tragali za načinima predviđanja i ograničavanja budućih izbijanja sličnih bolesti.

Američki Nacionalni institut sufinancirao je, među ostalim, projekt o vezi koronavirusa i šišmiša u koji su bili uključeni i znanstvenici iz wuhanskog Instituta za virologiju. Ti su kineski znanstvenici – donali su tada američki dužnosnici – na temelju otkrivene populacije šišmiša iz špilja u provinciji Yunnan došli do uvida u to kako je nastao i širio se koronavirus SARS. Čak su se pohvalili kako su možda pronašli špilju iz koje je potekao izvorni SARS koronavirus. No, pažnju američkim diplomatima privukla je tvrdnja kineskih istraživača da su otkrili tri nova virusa koji su sadržavali tzv. “protein šiljka” (spike protein), što je, saznat će se kasnije, jedan od nekoliko proteina virusa SARS-CoV-2 koji izaziva Covid-19.

Šokirali se onime što su čuli u kineskom laboratoriju

Ukratko, ti dotad nepoznati virusi potencijalno su bili vrlo opasni za ljude i bilo ih je u laboratoriju Instituta za virologiju u Wuhanu. Svjesni otkrića tog virusa i znajući da je taj laboratorij relativno nov, zdravstveni i znanstveni službenici američkog veleposlanstva u Pekingu odlučili su otići u Wuhan i provjeriti ga. Tri tima američkih stručnjaka posjetilo je laboratorij krajem 2017. i početkom 2018. godine. Ondje su se sastali i sa Shi Zhengli, virologinjom i voditeljicom tamošnjeg Centra za nove zarazne bolesti, poznatijom pod nadimkom “Žena šišmiš”.

Američki diplomati bili su šokirani onim što su čuli na sastanku s kineskim znanstvenicima. Ovi su im rekli da nemaju dovoljno osposobljenih tehničara za sigurno upravljanje laboratorijem te su zatražili potporu da se razina sigurnosti dovede na najviše standarde. O tome što su čuli ondje, američki su diplomati poslali dva dopisa u Washington upozorivši na stanje sigurnosti u laboratoriju u Wuhanu, ali i na to da su tamošnji istraživači otkrili novi, ali opasniji koronavirus od izbornog SARS-a koji bi mogao biti opasan po ljude. No, iz State Departmenta nisu dobili nikakav odgovor, niti je njihov dopis ikada dospio u javnost. A kako su u međuvremenu rasle napetosti između SAD-a i Kine, ti su američki diplomati izgubili i pristup laboratoriju u Wuhanu.

“Njihovo izvješće bilo je rano upozorenje. Molili su ljude da obrate pažnju na to što se događa. No, poslije je već bilo kasno”, kazao je o tome za Politico jedan američki dužnosnik.

SARS-CoV-2 nije ‘stvoren’ da bi bio smrtonosan, ali…

Bilo koja teorija o porijeklu pandemije morala je uzeti u obzir činjenicu da se posve novi koronavirus prvi put pojavio u Wuhanu, na istom mjestu gdje je i laboratorij u kojem se nalazi jedna od najvećih svjetskih “kolekcija” koronavirusa šišmiša, piše Politico.

U travnju prošle godine američki zdravstveni dužnosnici počeli su prikupljati posredne dokaze da je laboratorij Instituta za virologiju u Wuhanu, a ne tamošnja mokra tržnica, zapravo mjesto odakle je “izašao” virus. No, nigdje to nisu mogli naglas reći jer osim tih koincidencija nisu imali čvrstih dokaza za tu teoriju. Osim toga, da je američka vlada tada otvoreno optužila Kinu da laže o izbijanju zaraze, a bez čvrstih dokaza, Peking bi zasigurno dodatno zategnuo odnose i SAD možda ne bi iz Kine dobile medicinske potrepštine potrebne za borbu protiv brzog širenja SARS-CoV-2.

Ipak, znanstvenici se ipak slažu da virus SARS-CoV-2 nije “stvoren” da bude smrtonosan jer nisu otkriveni dokazi o izravnoj genetskoj manipulaciji, a i istraživanja u laboratoriju u Wuhanu nisu na onoj razini tajnosti kakva bi se očekivala da je u pitanju tajni program stvaranja biološkog oružja. No, nedostatak čvrstih dokaza da je zaraza izbila u laboratoriju u Wuhanu ne znači da tamošnji istraživači ne bi morali dogovoriti na mnoga teška pitanja.

Nitko ih nije slušao niti išta poduzeo

Politico, pak, piše, pozivajući se na izjave nekih dužnosnika, kako američka vlada ima dokaze da su kineski laboratoriji provodili mnogo rizičnija istraživanja nego što se to službeno znalo, a što još više potpiruje hipotezu o laboratorijskoj nesreći.

Recimo, malo zapaženu studiju objavila je početkom srpnja 2020. skupina kineskih istraživača u Pekingu, rekavši da su stvorili novi model proučavanja SARS-CoV-2 stvaranjem miševa s ljudskim karakteristikama pluća upotrebom tehnologije za uređivanje gena CRISPR kako bi miševima dali plućne stanice s humanim ACE2 receptorom, staničnim receptorom koji omogućava koronavurusu da tako lako prodire u ljudska pluća.

Bilo je jasno da su američki dužnosnici vjerovali kako se u kineskim laboratorijima provodi mnogo rizičnih istraživanja koronavirusa za koje ostatak svijeta jednostavno nije znao, a vjerojatno neće ni saznati.

“Pokušavali smo upozoriti da je taj laboratorij ozbiljna opasnost. Tada sam mislio da će to možda biti ponovno izbijanje epidemije poput SARS-a. Da sam znao kako će se pretvoriti u najveću pandemiju u ljudskoj povijesti, učinio bih mnogo više da upozorim na to”, kazao je za Politico jedan od američkih diplomata koji su 2017. posjetili laboratorij u Wuhanu, predvidjeli događaje koji su uslijedili, ali ih nitko nije slušao niti išta poduzeo.

