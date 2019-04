EKSPLOZIVNA ISPOVIJEST BEOGRADSKE STARLETE KOJA JE ZARAĐIVALA PO 4000 EURA ZA VIKEND: ‘Ministar mi je šmrkao kokain s gole stražnjice’

Elitna prostitutka iz Beograda tvrdi da joj je jedan ministar šmrkao kokain sa stražnjice

“Ministar mi je šmrkao kokain s gole stražnjice”, naslovnica je srpskog lista Telegraf za koji je jedna 27-godišnja elitna prostitutka iz Beograda otkrila škakljive detalje posla te kakva je sve, navodno, poniženja trpjela. “Za vikend sam zarađivala i 3000 do 4000 eura! Sigurno vam zvuči nemoguće, ali vjerujte mi da je tako bilo. Naravno, nije tako stalno niti je bilo tako na početku, ali kada budete u shemi s državnim vrhom, ministrom, političarem, onda vam je sve jasno. Oni su spremni nenormalne cifre platiti, ali isto tako traže nenormalne stvari zauzvrat”, rekla je ova prostitutka, poznata po velikom broju klijenata te po tome što je jednom pretukla policajku.

Potom je ispričala kako je s jednim ministrom proputovala pola Europe. “Gadi mi se sad kad pomislim što mi je sve radio, a morala sam da mu se smijem i glumim da uživam. Taj čovjek je tražio da se skinem gola i da on s mog tijela šmrče kokain. Zatim bi uzeo flašu vina i počeo me prskati posvuda, a najviše bi mi sipao u uši i potom bi ih lizao i pio iz njih. Odvratno mi je dok pričam, a zamislite tek kako mi je bilo da legnem s njim.”

Sado-mazo igre

Međutim, u najgorem sjećanju ostao joj je jedan visokopozicionirani političar čija je, navodno, još uvijek robinja. Kaže da joj je napravio ožiljke koji će joj ostati za cijeli život te da zbog njega neće moći imati djecu jednom kada bude izašla iz prostitucije. S njim se, naime, upuštala u sado-mazo igre.

“U početku je bilo sve ok, on je tražio da ga vezujem, da ga bičujem i gazim štiklama. Sve sam to radila, volio je da mi glumi štene, tj. da bi lakše shvatili, taj političar je volio takozvane domino-dame i od mene je to i napravio – tvrdi ona i dodaje da joj je rekao kako voli biti u podređenom položaju jer je u stvarnosti vrlo moćan.

“Davao mi je velike pare, postala sam njegov osobni rob. Kada bi me drugi klijenti htjeli, on bi zvao mog makroa i duplo bi mu plaćao, ma troduplo. Ovog briga za mene, bitne su pare. Jednom me doslovno unajmio na mjesec i tada mi je radio svakakve gadosti. Muka mi je bilo od njega, ali sam željela da ga iskoristim pošto se on zaljubio u mene. Preko njega sam htjela izaći iz ovog pakla prostitucije, u njemu sam vidjela spas”, kaže ova prostitutka.