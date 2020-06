‘EKSPLOZIJA NASILJA’ U STUTTGARTU: Makljaža par stotina ljudi, ozlijeđeno 19 policajaca, sve je krenulo nakon jedne provjere

Policija kaže kako može isključiti bilo kakvu političku pozadinu

Policija u Stuttgartu isključila je u nedjelju političku pozadinu izgreda koji su se dogodili u noći sa subote na nedjelju, tijekom kojih je ozlijeđeno 19 policajaca i privedeno je 26 osoba.

“Mi trenutno možemo isključiti bilo kakvu političku pozadinu ovih nasilnih djela”, rekao je predsjednik policijske uprave Stuttgart Franz Lutz na izvanrednoj konferenciji za tisak. On je objasnio da je, prilikom provjere jednog 17-godišnjaka zbog posjedovanje droge, došlo do “eksplozije nasilja” na jednom trgu u središtu Stuttgarta, u čemu je sudjelovalo “200 do 300” osoba.

Pritom je ozlijeđeno 19 policajaca, a u trgovačkom središtu grada su uništene i opljačkane mnoge trgovine. “Radi se o dosad neviđenoj eksploziji nasilja protiv policajaca i uništavanja imovine pa sve do masovnog pljačkanja”, rekao je Lutz.

Desničari za sve krive migrante

On je najavio da će policija sljedećih dana pojačanom prisutnošću kontrolirati događaje na tzv. “party sceni” i da će “temeljito sankcionirati” sve povrede zakona. Gradonačelnik Stuttgarta Fritz Kuhn (Zeleni) oštro je osudio noćašnje izgrede za koje vidi više uzroka.

“Jedan od razloga za noćašnju eskalaciju je alkohol, a drugi potreba da se dokaže postavljanjem videa i fotografija na društvene mreže”, rekao je Kuhn. Na društvenim mrežama se razvila intenzivna rasprava oko noćašnjih događaja u Stuttgartu.

Desna, populistička Alternativa za Njemačku (AfD) polazi od toga da su u izgredima sudjelovali prije svega mladi migranti. “Dvanaest od 24 privedena su njemački državljani, od toga trojica s migrantskom pozadinom. Ostala 12-orica dolaze iz Bosne i Hercegovine, Somalije, Iraka, Irana, Portugala, Afganistana”, poručila je preko Twittera potpredsjednica zastupničkog kluba AfD-a Beatrix von Storch.