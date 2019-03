EKSPLODIRAO METEOR IZNAD BERINGOVA MORA: Eksplozija je bila čak 10 puta jača od A-bombe bačene na Hirošimu

U prosincu prošle godine eksplodirao je meteor u Zemljinoj atmosferi

NASA je izvijestila da je u prosincu prošle godine u Zemljinoj atmosferi eksplodirao meteor, velika vatrena kugla. Eksplozija je bila druga po veličini takve vrste u zadnjih 30 godina, najveća nakon vatrene kugle iznad Čeljabinska u Rusiji prije šest godina, piše BBC.

No, eksplozija je dosad bila nezamijećena budući da je eksplodirala iznad Beringova mora, na poluotoku Kamčatka. Svemirska stijena eksplodirala je s 10 puta većom energijom koju je oslobodila atomska bomba na Hirošimi. Lindley Johnson, dužnosnik planetarne obrane u NASA-i, izjavio je za BBC da se tako velika vatrena kugla očekuje oko dva ili tri puta svakih 100 godina.

Eksplodirala na 25,6 km iznad površine

Oko podneva po lokalnom vremenu 18. prosinca prošle godine, asteroid se probio kroz atmosferu brzinom od 32 km/s, na strmoj putanji od sedam stupnjeva. Veličine od nekoliko metara, svemirska stijena je eksplodirala na 25,6 kilometara iznad Zemljine površine, s energijom udara od 173 kilotona.

Kelly Fast, voditeljica projekta praćenja tijela koja prolaze blizu Zemlje NASA-inog Ureda za koordinaciju planetarne obrane, rekla je kako je u eksploziji oslobođeno 40% energije one iz Čeljabinskog. Budući da se dogodila iznad Beringova mora nije imala istu vrstu učinka te se nije pojavljivala u vijestima. Osim toga, tvrdi Kelly, to što imamo toliko puno vode na našem planetu, pomaže nam u obrani.

Vojni sateliti su zabilježili eksploziju prošle godine, a NASA je o događaju obavijestila američko ratno zrakoplovstvo. Dr. Johnson je rekao da je vatrena kugla došla preko područja koje nije bilo daleko od ruta koje koriste komercijalni zrakoplovi koji lete između Sjeverne Amerike i Azije. Zbog toga su se istraživači obratili zrakoplovnim tvrtkama kako bi vidjeli je li netko zamijetio događaj.

Direktiva Kongresa

Američki je Kongres 2005. godine dao zadatak NASA-i da do 2020. godine pronađe 90% asteroida u blizini Zemlje koji su veliki 140 metara ili veći. Svemirske stijene takve veličine problem su jer se očekuje da će imati katastrofalni učinak na cijela područja ako dođe do sudara sa Zemljom. No, znanstvenici procjenjuju da će im trebati još 30 godina da ispune ovu kongresnu direktivu.

Jednom kada bi uočila dolazni objekt, NASA je imala značajan uspjeh u izračunavanju gdje će na Zemlji doći do udara, na temelju preciznog određivanja njegove orbite. Najnoviji događaj iznad Beringova mora pokazuje da se veći objekti mogu sudariti s nama bez ikakvog upozorenja, što naglašava potrebu za pojačanim praćenjem.