EKSPERIMENT NA PRVIM GMO BEBAMA NIJE PROŠAO BAŠ NAJBOLJE: Dogodilo se nešto neplanirano, a učinci svega zasad su nepoznati

Znanstvenici tvrde da nije uspjela genetska modifikacija na kineskim blizancima kako bi postali imuni na HIV te da je došlo do nenamjerne mutacije

Izgleda da nije uspjela genetska modifikacija koja je napravljena na kineskim blizancima kako bi postali imuni na virus HIV-a. Da stvar bude gora, čini se da je došlo i do nenamjerne mutacije, rekli su znanstvenici nakon što je objavljeno prvobitno istraživanje. Dijelove rukopisa objavio je MIT Technology Review kako bi pokazao da je kineski biofizičar He Jiankui zanemario etičke i znanstvene norme u stvaranju blizanki Lule i Nane, čije je rođenje krajem 2018. šokiralo znanstveni svijet, piše The Guardian.

Iznio je velike tvrdnje o medicinskom napretku koji bi mogao “držati pod kontrolom epidemiju HIV-a”, ali uopće nije bilo jasno je li uspješno ostvario svrhu eksperimenta (stvaranje imuniteta kod beba na virus) jer znanstveni tim zapravo nije reproducirao mutaciju gena koja omogućuje tu otpornost. Mali postotak ljudi rođen je s imunitetom zbog mutacije na genu nazvanom CCR5. He je tvrdio kako je upravo ovaj gen ciljao koristeći moćan alat za uređivanje poznat kao Crispr koji je od 2012. godine revolucionirarizirao polje.

Namjerna laž

Fyodor Urnov, znanstvenik sa Sveučilišta Kalifornija, Berkeley rekao je za MIT Technology Review: „Tvrdnja da su reproducirali prevladavajuću varijantu CCR5 je očito pogrešno predstavljanje stvarnih podataka i može se opisati samo jednim pojmom: namjerna laž”. Studija zapravo pokazuje da istraživački tim nije uspio reproducirati prevladavajuću varijantu CCR5. Dok je tim ciljao pravi gen, nisu replicirali potrebnu varijaciju „Delta 32“, već su stvorili nove izmjene čiji učinci još uvijek nisu jasni.

Otac blizanaca je bio HIV pozitivan, što u Kini nosi značajnu društvenu stigmu i gotovo je nemoguće pristupiti tretmanu plodnosti, iako učinkovita tehnika poznata kao “pranje sperme” sprječava prenošenje infekcije na nerođeno dijete. Čini se da su autori poduzeli i korake kako bi otežali pronalaženje obitelji, tako što su izostavili imena liječnika iz papira te napisali lažni datum rođenja.

