EKONOMSKI STRUČNJACI UPOZORAVAJU: Klimatske promjene donijet će recesiju kakvu nikada do sada nismo vidjeli

Istraživanje je povezalo da ekstremno visoke temperature, poput onih u Europi i SAD-u u ljeto 2019., imaju niz ekonomskih učinaka

Dok klimatske promjene i sve nepogode koje one sa sobom nose i dalje niječe i sam predsjednik SAD-a Donald Trump, američki stručnjaci s kalifornijskog Sveučilišta imaju loše vijesti za sve nas. Prema njihovom novom istraživanju, klimatske promjene donijet će svijetu ekonomsku recesiju kakvu još nismo vidjeli, piše Independent. Istraživanje naziva “Energy Finance Must Account for Extreme Weather Risk ” objavljeno je u publikaciji “Nature Energy”.

Tržišta se nedovoljno obračunavaju s učestalim ekstremnim vremenskim prilikama koje donose smrtonosne toplinske valove, jake oluje, požare i poplave. Očito tržišta nisu spremna za to, a upravo to povećava mogućnost iznenadne korekcije u slučaju ozbiljnih problema.

“Ako tržište ne obavi bolji posao u slučaju klimatskih promjena, mogli bismo imati recesiju kakvu nikada prije nismo vidjeli”, rekao je Paul Griffin, profesor računovodstva sa škole menadžmenta u sklopu Sveučilišta u Kaliforniji.

Na koje sve biznise utječu klimatske promjene?

Ovo istraživanje otkrilo je da postoji ogroman broj “neocijenjenih rizika” na energetskom tržištu, što predstavlja nepoštivanje čimbenika koji bi mogli značajno utjecati na budućnost poslovanja u svijetu. Što se tiče SAD-a, prerada nafte u Zaljevu izloženija je olujama i porastu razine mora, dok su ostale rafinerije nafte na sjeveru Kalifornije izložene obalnim poplava.

Izloženost takvim rizicima može se umanjiti odgovarajućim policama osiguranja, ali kako se različite opasnosti koje su izložene klimatskim padom brzo pojačavaju, nije jasno hoće li osiguravajuća društva imati kapacitet za popunjavanje ovog jaza, sugerira istraživanje.

Profesor Griffin kaže da trenutno energetske tvrtke nose velik dio tog rizika i da tržište mora bolje procijeniti rizik i uložiti u cijene vrijednosnih papira. Osim toga, istraživanje je došlo do zaključka da ekstremno visoke temperature, poput onih u Europi i SAD-u u ljeto 2019., imaju niz ekonomskih učinaka. Takvi toplinski valovi mogu biti smrtonosni te mogu narušiti poljoprivredu, kao i naštetiti ljudskom zdravlju te zaustaviti gospodarski rast. Isto tako, toplinski valovi mogu zatvoriti velike dijelove ključne energetske infrastrukture. Takav slučaj dogodio se u Kaliforniji kada su Pacific Gas & Electric isključili isporuku struje i plina tijekom požara i vremenskih prilika koje bi mogle izazvati požar. Usluga isporuke vode također je jedna od opasnosti klimatskih promjena, što svakako utječe na poduzeća, obitelji, čitave gradove i regije.

Naposljetku, sve to opterećuje lokalnu i širu ekonomiju.

Osim kućanstvima, klimatske promjene štete i tvrtkama

Profesor Griffin kaže da je “gubitak imovine” u kontekstu privatnih osoba ono što puni medijske stupce, ali da je pitanje kako se tvrtke snalaze u svemu tome. On smatra da bi klimatkse prijetnje tvrtkama mogle poremetiti cijeli ekonomski sustav. Klima je promjenjiva pa profesor smatra da je gubitak posla zbog uništene imovine također rizik u poslovanju 21. stoljeća.

“Iako vlasnički modeli klimatskog rizika mogu pomoći nekim tvrtkama i organizacijama da bolje razumiju buduće uvjete koji se mogu pripisati klimatskim promjenama, ekstremni vremenski rizik je i dalje vrlo problematičan sa stajališta procjenitelja rizika. To je zbog toga što se s klimatskim promjenama ne možemo oslanjati na neke obrasce iz prošlosti”, objasnio je profesor Paul Griffin.

