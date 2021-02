EKOLOŠKA KATASTROFA U SUSJEDSTVU: Drina je postala planina smeća – njome pluta na tisuće kubika otpada

U Drinskom jezeru, na samom ulazu u Višegrad, pluta tisuće kubnih metara smeća koje je došlo rijekom Lim iz Crne Gore i pritokama Drine iz gradova gornjodrinske regije. RTL prenosi da se radi o otpadu plastike, jedne od glavnih zagađivača okoliša, u što spadaju boce i različliti predmeti.

Procjenjuje se da je na branu u Višegradu pristiglo oko 4.000 kubnih metara otpada. Dogodilo se to nakon što je pukla lančanica koja nije mogla izdržati toliki pritisak. “Drina je planina smeća”, raspisali su se svjetski mediji.

TRASH MOUNTAIN: Floods in Bosnia have seen rivers burst their banks, swamping landfills and leading to a pollution crisis in the country's rivers. https://t.co/D3GW5GyB5A pic.twitter.com/KseCg3RwtW

— ABC News (@ABC) February 25, 2021