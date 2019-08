DŽAFEROVIĆ NASTAVLJA S NAPADOM NA HRVATSKU: ‘Stanite, nemojte krčmiti našu imovinu’

Džaferović ipak nije ponudio ispriku za teške riječi izgovorene zbog neprovjerenih medijskih interpretacija, no zato je polemiku s hrvatskom predsjednicom nastavio uz konstataciju kako s bosanskohercegvačke strane nema nikakve agresivnost

Bošnjački član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović izjavio je u četvrtak u Sarajevu kako Hrvatskoj neće dopustiti “paternalistički odnos” prema njegovoj zemlji te kako će inzistirati na tome da se poštuju prava i interesi BiH u odnosima sa susjedima, izbjegavši ponuditi ispriku zbog teških optužbi na račun hrvatske predsjednice, koje je izrekao ranije ovog tjedna.

Džaferović je novinarima kazao kako odbacuje tvrdnje hrvatske predsjednice Kolinde Grabar Kitarović da se BiH ponaša agresivno prema Hrvatskoj aludirajući na neizravan verbalni sukob kojega su njih dvoje imali ranije ovog tjedna.

Nakon što je izraelski list “Jerusalem Post” objavio pa naknadno opovrgnuo ocjene pripisane hrvatskoj predsjednici po kojima je BiH uporište militatnog islama, upravo je Džaferović bio taj koji je izrekao najoštrije komentare s državne razine u BiH.

Kolindi poručio da se pozabavi ‘neofašističkim pojavama u Hrvatskoj’

Na temelju medijskih navoda on je ustvrdio kako hrvatska predsjednica provodi “agresivnu i ksenofobnu politiku zvaničnog Zagreba prema BiH i Bošnjacima, koja ima sve elemente fašizma” te je poručio kako bi se Grabar Kitarović trebala pozabaviti neofašističkim pojavama u svojoj državi.

Hrvatska predsjednica je nakon toga kazala kako odbacuje žestoke reakcije koje uspoređuju Hrvatsku s fašizmom i fašističkom državom nazvavši takve ocjene nonsensom.

“Na žalost, u posljednje vrijeme imamo niz koraka koje BiH poduzima prema Hrvatskoj, a koji su prilično agresivni, od optužbi za nelegalan rad naših tajnih službi do prijetnji pravosudnim tijelima kada je riječ o Pelješkom mostu”, kazala je Grabar Kitarović.

Hrvatski veleposlanik Ivan Sabolić je u srijedu tijekom susreta s predsjedateljem Predsjedništva BiH Željkom Komšićem upozorio na neprihvatljivost izjava njegovog bošnjačkog kolege u državnom vrhu.

Džaferović se neće ispričati

Džaferović ipak nije ponudio ispriku za teške riječi izgovorene zbog neprovjerenih medijskih interpretacija, no zato je polemiku s hrvatskom predsjednicom nastavio uz konstataciju kako s bosanskohercegvačke strane nema nikakve agresivnosti.

“BiH od Republike Hrvatske ne traži ništa što joj ne pripada po međunarodnom pravu. Nije agresivno, a predsjednica Hrvatske je kazala da je i to u spektru agresivnog, ako BiH pokušava ostvariti svoja prava na moru. Ako BiH diže svoj glas i kaže da se pričeka s gradnjom Pelješkog mosta dok se ne definira koridor koji je izvan bilo čijeg suvereniteta, u skladu s Međunarodnom konvencijom. Nije agresivno ako BiH kaže: ‘Stanite, nemojte krčmiti našu imovinu. Nemojte donositi zakone kojima otuđujete tu imovinu’. Nije agresivno ako kažemo: ‘Nemojte odlagati nuklearni otpad u blizini granice BiH, nemojte nas trovati’. Nije agresivno ako kažemo: ‘Dajte, priznajte pravo naših radnika koji su do 90-ih godina radili u Hrvatskoj na osnovi mirovinskog i socijalnog osiguranja’. Nije to ništa agresivno. Naprotiv. Agresivno je ako se tome suprostavljate”, kazao je Džaferović.

Dodao je kako kao krajnje rješenje za sve međudržavne probleme ostaje međunarodna arbitraža ako već nije moguće postići dogovor.