271. je dan rata u Ukrajini

Tri eksplozije u Melitopolju

Rusija pokrenula 400 napada na istoku Ukrajine

Erdogan: Zapad će platiti 'beskonačnu cijenu zbog izolacije Rusije'

Ukrajina: 'Rat će završiti do kraja proljeća'

TIJEK DOGAĐAJA:

Video dvojice Rusa koji odbijaju ratovati u Ukrajini

11.10 - Na Telegramu se širi video snimka koja navodno prikazuje dvojicu ruskih vojnika koji su odbili otići u rat u Ukrajini. Dvojica muškaraca u uniformama, izlaze jedan za drugim pred zapovjednika tijekom prozivke, da bi potom bili nasilno privedeni. The Guardian, pozivajući se na nezavisni ruski medij Meduza koji je podijelio video objavljen na Telegram kanalu Vojni pravobranitelj, tvrdi da se sve odvilo u regiji Belgorod u Rusiji. Video se proširio nizom ruskih i ukrajinskih kanala na toj društvenoj mreži. “Istražitelj obavještava vojnike da je 16. studenog protiv njih pokrenut kazneni postupak zbog nepoštovanja zapovijedi (dio 2.1 članka 332. Kaznenog zakona Ruske Federacije). Ovaj članak predviđa kaznu zatvora od dvije do tri godine. Zatim su privedeni”, navodi se. Aktivisti za ljudska prava vjeruju da je video snimljen kao upozorenje drugima

Požar skladišta u Moskvi

11.05 - Sedmo tijelo izvučeno je iz spaljenog skladišta cvijeća u središtu Moskve, rekao je izvor za hitne slučajeve TASS-u u ponedjeljak. "Sedmo tijelo je izvučeno", rekao je. Raniji izvještaji govorili su da je u požaru smrtno stradalo šest osoba, a jedna osoba je ozlijeđena. Požar koji je izbio u nedjelju zahvatio je 2500 četvornih metara. Vatrogascima je trebalo devet sati da ga ugase. Vjeruje se da su neispravan električni grijač i nestanak struje uzrokovali požar, rekao je dužnosnik za hitne slučajeve za TASS.

Centar za obuku Ukrajinaca u Španjolskoj

10.57 - Novi centar za obuku ukrajinskih trupa trebao bi početi s radom do kraja mjeseca, rekao je u ponedjeljak španjolski premijer Pedro Sanchez Parlamentarnoj skupštini NATO-a. Španjolska policija također će biti raspoređena u Ukrajinu sljedećih tjedana kako bi pomogla u istragama navodnih ruskih ratnih zločina. NATO je trenutno usred svoje 68. parlamentarne skupštine koja se održava u Madridu.

Kremlj tvrdi da ne planira novu mobilizaciju

10.55 - Rusija je jutros ustvrdila da ne planira mobilizaciju novih ruskih vojnika u rat u Ukrajini kroz drugi krug mobilizacije, piše Sky News. Vladimir Putin naredio je "djelomičnu" mobilizaciju 300.000 ruskih rezervista ranije ove godine, ali je ustvrdio da je poziv završen. Unatoč tome, neki na Zapadu optužuju Moskvu za "prikrivenu" mobilizaciju, uz izvješća o ruskim zarobljenicima koji su prisiljeni boriti se u Ukrajini. U međuvremenu, Kremlj je rekao da je "zabrinut" ponovnim granatiranjem nuklearne elektrane Zaporižja pod ruskom kontrolom ovog vikenda. Moskva je pozvala međunarodne sile da iskoriste svoj utjecaj kako bi pomogli okončati napade za koje se Ukrajina i Rusija i dalje međusobno optužuju.

Zapalilo se skladište goriva

10.22 - Skladište goriva u području Makijevke pod ruskom kontrolom zapalilo se nakon teškog granatiranja u istočnoj Ukrajini.

Vatrogasci su radili na gašenju požara dok je Rusija pojačala svoje napade na ukrajinsku infrastrukturu, navodno pokrenuvši 400 udara u posljednja 24 sata, javlja Sky News.

Stručnjak upozorava: 'Tko god puca na nuklearku Zaporižije, igra se s vatrom!'

9.30 - Direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) Rafael Grossi, čiji će tim stručnjaka danas provjeriti postoje li oštećenja na najvećoj europskoj nuklearnoj elektrani Zaporižje na jugu Ukrajine, poručio je da se svatko tko otvara vatru na tu elektranu igra s vatrom. Agencija je priopćila da je tijekom vikenda više od deset eksplozija odjeknulo u blizini nuklearke, što je uznemirujuće i neprihvatljivo. “Tko god stoji iza toga, mora odmah prekinuti. Kao što sam mnogo puta rekao – igrate se s vatrom”, rekao je Grossi.

Zaporižje je pod ruskom kontrolom, a Moskva i Kijev se međusobno optužuju za otvaranje artiljerijske vatre, navodi AP.

Uprava elektrane tvrdi da su uočena oštećenja na nekim zgradama, sustavima i opremi, ali da situacija nije kritična što se tiče nuklearne sigurnosti.

Italija će nastaviti slati oružje i pomoć Ukrajini i tijekom iduće godine

8:30 - Talijanska vlada zatražit će od parlamenta da usvoji novi zakon o vojnoj i civilnoj opskrbi Ukrajine tijekom 2023., rekao je ministar obrane Guido Crosetto u intervjuu. Rimska vlada može poslati pomoć Ukrajini svaki put bez traženja odobrenja parlamenta na temelju dekreta koji istječe krajem godine.

“Ministarstvo obrane će uskoro predložiti obnovu te iste mjere, produžujući je kroz cijelu 2023.”, rekao je Crosetto za novine Il Foglio. Crosetto je rekao da će Italija nastaviti isporučivati ​​oružje, kao što je činila u prošlosti, "u vrijeme i na načine koje ćemo dogovoriti s našim atlantskim saveznicima i s Kijevom".

Crosetto pripada Braći Italije, desnoj stranci nove talijanske premijerke Giorgie Meloni, koja daje podršku Ukrajini.

Granatiranje središnje Ukrajine tijekom noći

8:05 - Valentin Režičenko, guverner regije Dnjepropetrovsk, izvijestio je o napadima na stambenu četvrt u središnjoj Ukrajini tijekom noći. Rekao je da je šest "granatiranja" pogodilo grad Nikopol, pri čemu je ranjen 78-godišnji muškarac.

"Pogodili su tri naselja - Nikopolska, Marganetska i Mirivska. Tamo je ispaljeno gotovo 60 granata. U Nikopolu je ozlijeđen 78-godišnji muškarac, liječnici su mu pomogli, ostao je na kućnom liječenju. U gradu su ruske granate oštetile privatne kuće, brodove i automobile. Nije bilo žrtava u zajednicama Mirivska i Marganetska."

Dodao je da "trenutno" stvari izgledaju mirno.

Ukrajina: 'Iran će Rusiji dati nacrte za dronove za samostalnu proizvodnju'

8:00 - Iran planira prenijeti nacrte za svoje bespilotne letjelice Shahed-136 Rusiji, u očitom pokušaju da izbjegne daljnje zapadne sankcije, tvrdi Jurij Ignat, glasnogovornik zapovjedništva ukrajinskih zračnih snaga. Rekao je da to "ovisi o mnogim čimbenicima", dodajući da je "jasno" da proces neće biti brz, ali će vjerojatno biti kašnjenja u proizvodnji u Rusiji.

"Rat je došao do te mjere da se bespilotne letjelice pojavljuju sve više i više, a one predstavljaju prijetnju. Potrebno je obraniti se od njih i samostalno izgraditi takve bespilotne letjelice", rekao je Ignat.

Na pitanje o mogućnosti da Iran ipak prebaci rakete Rusiji, rekao je: "Moramo se pripremiti za sve izazove. Možda neki diplomatski resursi, pregovarački procesi, možda neke zemlje utječu na to. Nadajmo se da teroristi neće dobiti te projektile, to će malo olakšati napade."

Iran je mjesecima poricao da je isporučivao smrtonosne bespilotne letjelice Rusiji, prije nego što je konačno priznao "ograničenu" isporuku prije izbijanja rata u veljači. Ranije je Washington Post citirao izvore koji su rekli da se Moskva dogovorila s Teheranom da će Rusija proizvoditi oružje na domaćem terenu.

Ukrajinski zamjenik ministra obrane: Rat će završiti do kraja proljeća

7:45 - Ukrajinske snage mogle bi se vratiti na Krim do kraja prosinca, a cijeli rat s Rusijom bit će gotov do proljeća, predvidio je zamjenik ukrajinskog ministra obrane.

Volodimir Havrilov, umirovljeni general bojnik, rekao je da se njegova zemlja neće prestati boriti do pobjede te je čak uračunao i potencijal ruskog nuklearnog napada. Ministar je u intervjuu za Sky News rekao kako vjeruje da je vjerojatnost nuklearnog napada Rusije mala, ali je rekao: "Da, to bi bila drama. Bog zna kakav scenarij - ali to [taktički nuklearni napad] nije prijetnja koja će nas spriječiti u… nastavku našeg rata."

Što se tiče izgleda za mirovne pregovore s Kremljom, Havrilov je rekao da će se oni dogoditi tek kada ruske trupe budu spremne napustiti svaki pedalj Ukrajine, uključujući poluotok Krim koji je predsjednik Vladimir Putin zauzeo 2014. i dijelove istočne Ukrajine koji zadnjih osam godina drže separatisti koje podržava Rusija.

"Unutar društva u Ukrajini postoji odluka da idemo do kraja", rekao je u Londonu tijekom putovanja u UK.

Rusija 'sputana velikim nedostatkom streljiva i kvalificiranih vojnika'

7:40 - Ruska vojska je prošloga tjedna pojačala napore da zauzme područje Svatove u Lugansku u istočnoj Ukrajini, regiju koja se smatra "političkim prioritetom". Britansko Ministarstvo obrane dodalo je da je Moskva i dalje "sputana velikim nedostatkom streljiva i kvalificiranih vojnika" na obrambenim i ofenzivnim položajima.

U priopćenju se navodi: "Kao i na drugim dijelovima bojišnice, ruske snage i dalje daju prioritet izgradnji obrambenih položaja, gotovo sigurno djelomično popunjenih slabo obučenim mobiliziranim rezervistima. Budući da se ruska jugozapadna linija fronte sada lakše brani uz istočnu obalu rijeke Dnjepar, sektor Svatove vjerojatno je sada ranjiviji operativni bok ruskih snaga. Kao značajno naseljeno središte unutar Luganske oblasti, ruski će čelnici vrlo vjerojatno vidjeti zadržavanje kontrole nad Svatovima kao politički prioritet. Međutim, zapovjednici se vjerojatno bore s vojnom realnošću održavanja vjerodostojne obrane, dok također pokušavaju osigurati sredstva za ofenzivne operacije južnije u Donjecku."

Erdogan: Zapad će platiti 'beskonačnu cijenu zbog izolacije Rusije'

7:30 - Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio je za ruski državni televizijski kanal Rusija 1 da će Europa platiti visoku cijenu zbog izolacije Rusije. "Cijena će za Zapad biti beskonačna. I Europa sve više plaća tu cijenu, a s njom i Poljska", rekao je Erdogan.

Mediji prenose da su Erdogan i ruski predsjednik Vladimir Putin telefonski razgovarali prije dva dana, a tema razgovora bila je potpuna provedba sporazuma o žitu. Putin je izjavio kako Rusija nije izolirana niti da će biti izolirana od ostatka svijeta. Prema riječima ruskog predsjednika, "Rusija ima mnogo prijatelja".

"Rusija ne može biti izolirana jer je najveća zemlja po teritoriju i prisutnosti nuklearnog oružja", rekao je ruski ministar obrane Sergej Šojgu.

Milijuni eura pomoći Moldaviji zbog rata u Ukrajini i troškova smještaja izbjeglica

7:25 - Otprilike 45 zemalja i institucija sastat će se u ponedjeljak u Parizu kako bi obećali milijune eura pomoći Moldaviji, jer raste strah da bi mogla biti dodatno destabilizirana sukobom u Ukrajini, javlja Reuters. Moldavija, koja se nalazi između Ukrajine i Rumunjske, osjetila je posljedice rasta cijena hrane i energije, kao i priljeva tisuća izbjeglica koji su stigli u zemlju od oko 2,5 milijuna ljudi. Vjeruje se da je Moldavija primila više izbjeglica po glavi stanovnika nego bilo koja druga zemlja.

Uvelike ovisna o opskrbi energijom iz Rusije, Moldavija se suočava s većim poteškoćama s dolaskom zime i Moskvom koja smanjuje opskrbu prirodnim plinom za oko 40 posto, što narušava njezinu sposobnost opskrbe stanovništva dovoljnom količinom električne energije.

"Moldavija je izravno pogođena jer je ovisna o ruskim opskrbama energijom i zemlja je čiji dio teritorija kontroliraju ruski vojnici pa je posebno ranjiva", rekao je francuski diplomat novinarima na brifingu. Pomoć bi se koristila za potporu moldavskom proračunu i opskrbi električnom energijom, kao i za troškove smještaja tisuća ukrajinskih izbjeglica.

Zelenskij: Rusija pokrenula gotovo 400 napada na istoku Ukrajine

7:10 - Ruske snage u nedjelju su izvele gotovo 400 napada na istoku Ukrajine u sklopu kampanje topničke vatre, rekao je predsjednik Volodimir Zelenskij u obraćanju u nedjelju navečer.

"Najžešće borbe, kao i dosad, vode se u Donjeckoj oblasti. Iako danas ima manje napada zbog pogoršanja vremena, broj ruskih granatiranja i dalje je, nažalost, iznimno velik. Luganska oblast - malo po malo idemo naprijed s borbama. Do sada je bilo gotovo 400 granatiranja na istoku od početka dana”, rekao je Zelenskij.

Rusija i Ukrajina se optužuju za granatiranja elektrane Zaporižja

7:00 - Rusija i Ukrajina su se u nedjelju ponovno optuživale za granatiranje nuklearne elektrane Zaporižja, najveće u Europi, smještene na jugu Ukrajine i pod okupacijom ruskih snaga. Moskva i Kijev se već mjesecima međusobno optužuju za granatiranje elektrane koja je u blizini crte bojišnice.

Direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) Rafael Grossi ocijenio je da je "dobrih desetak" zračnih udara za vikend bilo "bez ikakve sumnje namjerno i ciljano", ali za njih nije optužio ni ruske ni ukrajinske snage te je situaciju ocijenio "vrlo ozbiljnom", u razgovoru za francusku mrežu BFMTV.

Pet osoba poginulo u požaru skladišta

6:50 - Najmanje pet osoba poginulo je u nedjelju u požaru u skladištu cvijeća u prometnom dijelu Moskve. Još se jedna osoba vodi kao nestala, izvijestila je državna novinska agencija TASS pozivajući se na službe civilne zaštite. Sedmero radnika je spašeno iz vatrene stihije. Prvotna istraga pokazala je da je požar izbio poslijepodne zbog kvara na električnom sustavu grijanja skladišta cvijeća. Požar je do večeri ugašen.

Tri eksplozije u blizini Melitopolja

6:45 - Tri eksplozije odjeknule u blizini privremeno okupiranog grada Melitopolja u regiji Zaporožje, prenosi u nedjelju kasno navečer Ukrajinska novinska agencija Ukrinform.

Ukrinform prenosi riječi gradonačelnika Melitopolja Ivana Fedorova koji je napisao na Telegramu: "Glasno je u okrugu Melitopolj. Čule su se tri snažne eksplozije sjeverno od Melitopolja - u području privremeno okupiranog sela Vesele, u blizini željezničke stanice".

Premijeri Poljske i Finske Mateusz Morawiecki i Sanna Marin izjavili su na zajedničkoj konferenciji za novinare u nedjelju u Helsinkiju da će nastaviti pružati svu potrebnu pomoć Ukrajini u suprotstavljanju ruskoj agresiji.

Marin je istaknula kako Poljska čini mnogo kako bi pomogla Ukrajini i izbjeglicama koje bježe od rata. Dodala je kako “i Finska čini svoj dio posla”, posebice nedavnom odlukom o vojnoj pomoći vrijednoj 55 milijuna eura.