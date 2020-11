DVOJICA ZNANSTVENIKA TESTIRALA UČINKOVITOST PREVENTIVNIH MJERA PA ZAKLJUČILA: Ovo najbolje štiti od zaraze u svim uvjetima

Prema modelu koji je razvilo dvoje kanadskih znanstvenika, socijalno distanciranje pokazalo se najučinkovitijim načinom smanjenja širenja bolesti Covid-19 u svim okolnostima

Znanstvenici Paul Tupper i Caroline Colijin sa sveučilišta Simon Fraser u Burnabyju u Kanadi razvili su model s pomoću kojeg su testirali učinkovitost preventivnih epidemioloških mjera. Njihova studija, objavljena u časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences pokazala je da je najučinkovitiji način za sprječavanje širenja bolesti Covid-19 – održavanje socijalne distance. Njihov model također je pokazao da nošenje zaštitnih maski i ograničenja okupljanja mogu biti učinkoviti.

DOBA KORONAVIRUSA: Znate li kako se ispravno socijalno distancirati? Ne štitite samo sebe već i one ranjivije koje biste mogli zaraziti

Dulji boravak na jednom mjestu

Njih dvojica uvela su koncept nazvan “događaj R” koji označava očekivani broj pojedinaca koji će se zaraziti virusom preko druge osobe na nekom događaju. U obzir su uzeli nekoliko čimbenika poput trajanja izloženosti, intenziteta prijenosa, stupnja miješanja i blizinu pojedinaca te su proučavali metode koje su se pokazale učinkovitima u sprječavanju prenošenja u svim okolnostima. Usto su prikupili i podatke o mjestima koja su bila prijavljena kao žarišta zaraze, poput noćnih klubova, restorana i vozila javnog prijevoza.

Uočili su kako šansa da se osoba zarazi novim koronavirusom u prvom redu ovisi o razini prenošenja i duljini boravka na jednom mjestu. Odnosno, ako se osoba dulje zadržava na jednom specifičnom mjestu, raste mogućnost da se zarazi koronavirusom.

STRUČNJAK OTKRIO KAKO SE ZAŠTITITI OD ZARAZE U ZATVORENOME: Ključ je u tri stvari; Na distancu i maske – zaboravite

Zasićujući i linearni događaji

Događaje su podijelili u dvije kategorije, zasićujuće i linearne. Oni koje su označili zasićujućima imali su visoku vjerojatnost prenošenja zaraze. Mjesta takvih događaja uključuju noćne klubove, kafiće i prenapučena radna mjesta.

Linearni događaji imaju malu vjerojatnost prenošenja zaraze, a među njih, prema Tupperu i Colijin, spadaju javni prijevoz s maskama, aktivnosti na otvorenom i socijalno distanciranje u restoranima. Prema modelu koji su razradili, socijalno distanciranje pokazalo se najučinkovitijim načinom smanjenja širenja bolesti COVID-19 u svim uvjetima.

ČINI SE DA MASKE I FIZIČKA DISTANCA DJELUJU: Statistika otkrila da je više zaražene djece bilo tijekom praznika, a ne u učionicama

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.