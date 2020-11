DVA ĐAKA NA DVORIŠTU ŠKOLE KOŠTALA UČITELJICU VELIKOG NOVCA; Ostala je bez 2200 kuna jer su si – dali pet: ‘U tom trenutku je naišla ravnateljica…’

Učiteljica s istoka Srbije kažnjena je s oduzimanjem 20 posto od plaća za rujan, listopad i studeni, odnosno ukupno oko 35.000 dinara jer na školskom dvorištu nije spriječila dvojicu učenika da si ‘daju pet’

Nakon što je buru u javnosti, ali i u slovenskom parlamentu podiglo kažnjavanje dostavljača jer je u centru Ljubljane za vrijeme zaključavanja jeo burek, vijesti o jednako bizarnoj kazni stižu i iz Srbije. Ondje je još u rujnu, Marina Milosavljević, nastavnica osnovne škole u selu Podvrška, kažnjena s 35.000 dinara ili oko 2200 kuna, jer nije spriječila fizički kontakt dvojice učenika, što je ravnateljica škole ocijenila težom povredom radne obveze.

“To se dogodilo 10. rujna, tijekom školskog odmora. Učenici su u dvorištu nosili maske i držali distancu, ali se dogodilo da su dva učenika šestog razreda prišli jedan drugome kako bi si ‘dali pet’. Opomenula sam ih da se ne približavaju, ali me nisu poslušali. U tom trenutku je naišla ravnateljica i ja sam ispala kriva što je došlo do fizičkog kontakta djece“, prenosi Blic riječi kažnjene nastavnice.

Dodala je kako je raspored dežurstva na dvorištu bio promijenjen bez njenog znanja te kako se ona u to vrijeme uopće nije trebala tamo nalaziti. No, to joj nije bila olakotna okolnost, jer je ravnateljica 1. listopada potpisala rješenje kojim se nastavnici oduzima 20 posto plaće za rujan, listopad i studeni.

Milosavljević tvrdi da se žalila na odluku, ali bezuspješno. “Djeca su mi se poslije ispričala, ali sam eto kažnjena ja“, zaključila je. Cijeli slučaj možda bi ostao i nezamijećen da njeni kolege nisu objavili rješenje o kazni na društvenim mrežama.

