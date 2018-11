DUTERTE NAJAVIO ‘VODOVE SMRTI’: ‘Ovo će izazvati orgije smrti slične njegovu krvavu ratu protiv droge’

Dutertea su pratile optužbe da je imao vodove smrti dok je bio gradonačelnik Davaoa koji su mu koristili u suzbijanju kriminala u gradu. Optužbe je opovrgavao

Filipinske ljevičare u srijedu je zaprepastila prijetnja predsjednika Rodriga Dutertea da će stvoriti “vodove smrti” koji će loviti, kako je rekao, maoističke ubojice, plan za koji kritičari kažu da će izazvati orgije smrti slične njegovu krvavu ratu protiv droge.

Maoisti, ljevičari i neki zastupnici rekli su da će Duterte pogoršati već postojeće ozračje straha i nekažnjivosti prijetnjom da će poslati ubojice ‘vrabaca’ na Novu narodnu vojsku (NPA), komunističku gerilu čija pobuna traje više desetljeća.

Prijeti uništenjem ‘vrabaca’

Duterte je rekao da će njegovi ubojice uništavati ‘vrapce’, koje su komunisti angažirali da ubijaju policajce 1970-ih i 1980-ih u doba Ferdinanda Marcosa. Ne zna se postoje li još ‘vrapci’.

“To je njihova prednost. Pa ću ja stvoriti svoje ‘vrapce’, ‘Duterteove vodove smrti’, zaprijetio je Duterte u govoru u utorak.

Jose Maria Sison, osnivač filipinske komunističke stranke u egzilu, zanijekao je postojanje ‘vrabaca’ i rekao da Duterte to koristi kao izgovor da ubije osumnjičene maoističke pobunjenike.

Sison je to usporedio s Duterteovom kampanjom protiv droge, u kojoj su ubijene tisuće ljudi. Aktivisti kažu da je riječ o egzekucijama, no policija to opovrgava i kaže da su posrijedi pucnjave i da se radi o krijumčarima droge.

‘Policija ima odobrenje da ubija’

“Opravdava se kako bi stvorio vodove smrti”, rekao je Sison za kanal ANC. “Svatko na koga se sumnja mogao bi biti ubijen, jer policija ima odobrenje da ubija”.

Dutertea su pratile optužbe da je imao vodove smrti dok je bio gradonačelnik Davaoa koji su mu koristili u suzbijanju kriminala u gradu. Optužbe je opovrgavao.

Filipinski ministar obrane Delfin Lorenzana rekao je da će Duterteove ideje o vodovima biti razmotrene, no da će biti potrebne operativne smjernice i nadzor.

“Pomno ćemo proučiti”, rekao je za CNN. “Postoji velika opasnost zlostavljanja ili pogrešaka u tim tajnim operacijama”.