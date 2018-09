DUHANSKA INDUSTRIJA POKUŠAVA ISPRAVITI PROBLEM KOJI JE UZROKOVALA: Okreću se uređajima bez dima

Čelni ljudi duhanske industrije u pravilu uopće ne puše

Od 11. do 14. rujna ove godine u Londonu održana je konferencija GTNF-a (Global Tobaacco & Nicotine Forum) pod nazivom “Mapping the Future: Where next with innovation and harm reduction?” (“Mapiranje budućnosti: Gdje dalje s inovacijom i redukcijom štetnosti?”), na kojemu su sudjelovali čelni ljudi duhanske industrije koji u pravilu opće ne puše, piše Novac.hr.

Nakon što je znanstveno dokazana štetnost i opasnost za zdravlje svih pušača, aktivnih, ali i pasivnih, duhanski proizvodi postali su stigmatizirani, a duhanska industrija nepoželjna. Zbog toga se mnogi okreću alternativnim rješenjima, poput Petera Nixona, direktora Philipa Morrisa zadužen za Ujedinjeno Kraljevstvo i Irsku koji je prvu polovicu karijere prodavao cigarete, a sad nastoji ljude odviknuti od pušenja i biti dio rješavanja problema

Pokušaj zaobilaženja problema pušenja rješavanjem procesa gorenja cigareta

Poznato je da postoje e-cigarete za koje se tvrdi da su daleko manje štetne od klasičnih cigareta. Osim toga tu su i “heat not burn” uređaji bez dima koji za razliku od klasičnih cigareta zagrijavaju duhan na nižim temperaturama, pa se ne stvara tolika količina štetnih spojeva. Istraživanja potvrđuju da su daleko zdravije te ne utječu na okolinu jer se ne ispušta štetan dim.

Zabrinuti zbog negativne percepcije industrije, ali ne želeći odustati od visokih prihoda, čelni ljudi duhanske industrije u posljednje vrijeme orijentirali su pažnju na rješavanje problema gorenja cigarete, budući da se pri tom procesu stvara niz štetnih spojeva, piše Novac.hr.

Za razliku od nerazvijenih i siromšnih zemalja gdje je pušenje u porastu, u Zapadnim zemljama postoji trend smanjenja pušenju i okretanju alternativama. Ako se ostvare planovi duhanske industrije, Velika Britanija bi do 2030. godine trebala postati prva država na svijetu koja bi bila slobodna od nikotina. Tamo trenutno puši oko 17 posto stanovnika, a od 2011. do 2018. godine čak 1,6 milijuna Britanaca prestalo je pušiti.

Japan kao uzor drugim državama

I dok je Hrvatska prema broj pušača (30 posto građana) iznadprosječna u Europi, Japan je u međuvremenu postao svima uzor, primjer države koja je u manje od 30 godina uspjela reducirati udio pušača s 50 na 9 posto.

Kardiovaskularni kirurg Hiroya Kumamaru smatra je jedan od razloga takve uspješnosti što su Japanci narod skloni novim tehnologijama i inovacijama, pa su tamo uređaju bez dima za zagrijavanje duhana u Japanu najprihvaćeniji u svijetu. S obzirom da imaju razvijen moralni osjećaj, Japanci ne žele štetiti drugim ljudima zadovoljavanjem vlastitih štetnih navika, pa koriste takve proizvode bez štetnog dima, smatra Hiroya.

Kao ključni razlog za smanjenje pušenja u Japanu Hiroya vidi u tome što je japanska vlada razdvojila cigarete bez dima i klasične cigarete, tako da se cigarete bez dima smiju pušiti u prostorijama gdje je to inače zabranjeno te kupiti po jeftinijim cijenama.

U Hrvatskoj ne postoje zakonske razlike između klasičnih cigareta i suvremenih nikotinskih uređaja bez dima

Kod nas u Hrvatskoj ne postoje zakonske razlike između uređaja bez dima, e-cigareta i klasičnih cigareta. Tako da su takvi suvremeni, alternativni proizvodi dosta skuplji, pa za jedan takav uređaj Iqos IQOS morate izdvojiti oko 700 kuna bez registracije koja je 320 kuna.

Stoga, jedna je od glavnih poruka londonske konferencije GTNF-a da se “smanje cijene novih uređaja kako bi nacije manje kupovne moći, koje najviše i puše, mogle isprobati alternativu”.

Ako Hrvatska želi napredovati i smanjiti broj pušača, potrebno je mijenjati regulativu, napraviti razliku između klasičnih duhanskih proizvoda i novih nikotinskih tehnologija, piše Novac.hr.

