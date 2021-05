Europska unija suglasila je detalje o uvođenju zajedničkih COVID-propusnica do kraja lipnja, a time rastu šanse da turistička sezona i putovanja uskoro budu relativno normalni

O Covid-putovnicama koje bi trebale na snagu stupiti u lipnju te omogućiti cijepljenima, preboljelima i negativnima putovanje kroz EU bez dodatnih mjera i restrikcija, govorio je danas na presici Stožera ministar Davor Božinović.

“Hrvatska i druge članice rade sve kako bi se čim prije vratili u ono što je nekada bilo normalno. Hrvatska kao turistička zemlja ima jake motive da uvede europsku digitalnu covid potvrdu. Kao zemlja smo spremni. Radi se o zakonodavnim aktima, postignut je dogovor i bitno je da naglasiti da te potvrde nisu putni dokumenti, već potvrde koje za svaku osobu mogu posvjedočiti da je ta osoba cijepljena, ili je preboljela bolest ili je testirana. Još uvijek se razgovara o tom dokumentu, no jasno je da se osim za putovanja može koristiti digitalna potvrda i za širu primjenu, a to će ovisiti o tome za što će se pojedina država članica opredijeliti nacionalnim odlukama.

Europa je krenula u izradu potvrda jer je tu postajao veoma šarolik pristup, bilo je pokušaja i da se te potvrde krivotvore. Nisu bile unificirane, a sad je cijeli sustav unificiran. Sve države članice će znati tko je taj tko izrađuje QR kod i da se u njega ne sumnja na području cijele EU. On može biti na pametnom telefonu ili tiskan na listu papira. Očita se kod i možete nastaviti tamo gdje ste krenuli. Ovime se olakšava i ubrzava prijelaz granica, a iza izdavanja će stajati zdravstvene vlasti i države koje izdaju tu potvrdu”, rekao je.

PLENKOVIĆ: ‘Epidemija jenjava. Do 30. lipnja cijepit ćemo od 50 do 55 posto odraslog stanovništva’

Što se tiče parlamenta, mislim da odluka ide 7. lipnja, ali to nas ne sprječava da ih možemo početi koristi i ranije. Pred nama je tjedan u kojem ćemo promišljati o novim mjerama, postojeće istječu 30. svibnja. Do tada ćemo vidjeti u kojem smjeru ići dalje s popuštanjima, a onda postupno uvoditi i ova pomagala da bismo bili u situaciji otvoriti djelatnosti za koje se možda i nismo nadali dok nam nije krenulo cijepljenje, a onda i ova tehnička rješenja”, rekao je Božinović na konferenciji Stožera.

LAKŠI PRELAZAK GRANICA? Djeca do 12 godina moći će u Hrvatsku i bez negativnog testa

Neke stvari su još nepoznate o Covid-propusnicama’

Kao i u dosadašnjim nacionalnim verzijama Covid-propusnica, i u ovoj će se moći unositi dokazi o cijepljenju, preboljenoj koroni ili negativnom nalazu testa. Ta digitalna Europska iskaznica imat će QR-kod koji se teško može falsificirati, piše Deutsche Welle.

Covid-propusnica bi trebala biti spremna najkasnije do kraja lipnja, priopćeno je u četvrtak u Bruxellesu. “Važan je to korak kako bi se ponovo uspostavila sloboda kretanja u EU-u na što sigurniji način”, rekla je Stella Kyriakidis, europska povjerenica za zdravstvo. Još je nejasno hoće li i građani iz zemalja izvan EU-a moći dobiti taj “zeleni certifikat” i hoće li se priznavati certifikati iz recimo Srbije.

Isto tako se još lome koplja oko toga koja cjepiva se priznaju. Konsenzus je za sada da su to samo cjepiva koja je odobrila Europska agencija za lijekove, ali države-članice mogu same prihvatiti i druga cjepiva. U mnoge zemlje EU-a je već sada moguće putovati turistički bez odlaska u karantenu. Grčka i Hrvatska recimo zahtijevaju dokaz o potpunom cijepljenju bilo kojim cjepivom. U Grčkoj se priznaje i negativan nalaz PCR-testa koji nije stariji od 72 sata, a u Hrvatskoj koji nije stariji od 48 sati. Slično su učinile i druge turističke zemlje.

GOTOVO JE – ZA NEKOLIKO DANA STIŽU ‘COVID PUTOVNICE’: Bilo gdje u EU uz pomoć QR koda moći će se provjeriti da osoba nije zarazna

Predmet sporenja

Europska komisija, parlament i države članice od početka godine su vodili žustre rasprave o ovim propusnicama. Predmet spora je posebno bilo pitanje u kojoj mjeri države članice i dalje samostalno mogu uvoditi dodatne zabrane putovanja ili mjere karantene za došljake.

Sada je utanačeno da države i dalje smiju ograničiti europsku slobodu kretanja same, ali samo ako to opravdava epidemiološko stanje. Sada je na pojedinim zemljama da provedu uvođenje ovih propusnica. U Njemačkoj bi se, po Ministarstvu zdravstva, to trebalo dogoditi do kraja lipnja.

U Njemačkoj Covid-propusnica neće biti obvezna – i dalje će se moći koristiti žuta knjižica Svjetske zdravstvene organizacije u koju se ručno upisuju cijepljenja. Doduše, posljednjih dana njemački mediji pišu da je ta knjižica lako podložna manipulacijama.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.