UZNEMIRUJUĆE: Britanski turisti primijetili nešto čudno na satu u apartmanu, bilo je usmjereno prema krevetu

Ono što je trebao biti bezbrižan odmor, za ovaj par iz Glasgowa pretvorilo se u pravu noćnu moru kada su otkrili špijunsku kameru u svojoj sobi u Kanadi

Par iz Velike Britanije, 34-godišnji Dougie Hamilton i njegova djevojka, svoje će putovanje u Kanadu sigurno još dugo pamtiti. Nakon turističkog obilaska Toronta, vratili su se u apartman, a Dougie je bio prvi koji je na digitalnom satu u sobi primijetio nešto neobično. Naime, pozornost mu je privuklo to što je sat bio spojen na žicu, poput punjača za mobitel, piše britanski Mirror.

O tome je obavijestio Airbnb, agenciju za najam turističkog smještaja, i policiju, a oni su odmah krenuli s istragom. Iz Airbnb-a su rekli da su vlasnika apartmana u kojemu je par odsjeo odmah uklonili sa svoje mrežne stranice.

“Rekli su nam da je riječ o vlasniku koji ima još šest nekretnina i stotine recenzija. Čini se da smo baš mi pravi sretnici”, našalio se Britanac iz Glasgowa i dodao “da su se u stanu zadržali oko 20 minuta kad je primijetio da sa satom nešto nije u redu.”

Holidaymakers 'find spy camera pointed at bed in Airbnb flat' https://t.co/XVz64BwXRZ pic.twitter.com/wE1XqMknkJ — Daily Mirror (@DailyMirror) September 10, 2018

Sat je bio spojen na žicu

“Umorili smo se razgledavajući grad i jedva smo dočekali da stignemo do apartmana i odmorimo se. Promatrao sam taj sat desetak minuta i imao sam neugodan osjećaj da nešto nije u redu. Bio je spojen na žicu kao punjač za mobitel, a to nije imalo smisla. Najčudnije je bilo to što sam nedavno na YouTube-u gledao video o skrivenim kamerama i o tome gdje ih je sve moguće ugraditi, a jedna od mogućnosti bila je i unutar sata, kao u našem slučaju”, rekao je Britanac.

“Kad sam vidio sat, zapitao sam se ‘želim li se pretvoriti u luđaka koji provjerava satove ne bi li u njima našao skrivene kamere?’ Osjećao sam se čudno i pri samoj pomisli na to i rekao sam si da ne budem lud. Ali, nešto mi nije davalo mira… Izvukao sam punjač i vidio bateriju od litija sa stražnje strane. Razgledavši malo bolje prednju stranu sata, primijetio sam da se unutra nalazi kamera”, rekao je Britanac.

Mogli su samo nagađati…

Kamera je, navodno, bila uperena prema dnevnoj i spavaćoj sobi i mogla je vidjeti sve. Britanac je rekao da nisu bili sigurni promatra li ih vlasnik stana. “Bilo je samo jako čudno i nismo više željeli ostati ondje.”

“Nismo si ništa umišljali, ali kamera je gledala prema našem krevetu pa smo pomislili da bi se moglo raditi o nečemu podmuklijem, poput zvona za seks.” Glasnogovornica policije u Torontu rekla je da su su prošli četvrtak primili poziv vezan za ovaj slučaj te da se istraga nastavlja.

Britanski par podnio je i službenu žalbu agenciji Airbnb, a oni su je, navodno, proslijedili svom odjelu za sigurnost te su im rekli da mogu izabrati jedan od tri luksuzna hotela u blizini, a smještaj u njima platit će agencija. Iz Airbnb-a su izjavili da će otkazati sve buduće rezervacije za odsjedanje u apartmanima ovog vlasnika.

I dalje će koristiti usluge Airbnb-a

Glasnogovornica Airbnb-a naglasila je da u agenciji iznimno poštuju privatnost svojih klijenata i da ne toleriraju ovakvo ponašanje.

“Dok je istraga u tijeku, vlasnika smo uklonili s naše mrežne platforme, a našim klijentima u ovoj situaciji nastojimo pružiti punu podršku.”

Airbnb, navodno, od vlasnika zahtijeva da se unaprijed izjasne imaju li u svojim apartmanima skrivene kamere i sličnu opremu. U agenciji kažu da su kamere zabranjene u spavaćim sobama i kupaonicama.

Unatoč incidentu, 34-godišnji Britanac kaže da će smještaj i dalje tražiti preko Airbnb-a, ali da će “prvo pogledom dobro preletjeti cijelu sobu.”