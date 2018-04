ŠTO SE KRIJE IZA OVOG POTEZA: Zašto je Kim Jong-un obustavio nuklearna testiranja i koji je zapravo njegov tajni adut iz rukava?

Kimovo nedavno putovanje u Peking bilo je samo pokazivanje snage i signal da ima dovoljno samopouzdanja da napusti Sjevernu Koreju.

Najava sjevernokorejskog čelnika Kim Jong-una o tome da će njegova zemlja odmah obustaviti nuklearna i raketna testiranja te obustaviti nuklearne pokuse na poligonu u sjevernom dijelu zemlje dolazi uoči dva velika diplomatska događaja. Analitičar Ankit Panda pita se što to sjevernokorejski vođa ovim potezom želi postići, piše BBC. Sjevernokorejska odluka bez sumnje će dovesti do zaustavljanja nuklearnih i raketnih testiranja, no pogledom na povijest te zemlje i kontekst njihovog nuklearnog programa, možda je dobro smanjiti očekivanja.

VELIKI PREOKRET: Kim objavio da Sjeverna Koreja obustavlja nuklearna testiranja, Trump zadovoljan: ‘Veselimo se sastanku’

SVI SE PITAJU MOŽE LI KIMOVO OBEĆANJE ZAISTA BITI ISTINITO: ‘Ne možemo vjerovati Sjevernoj Koreji jer to nije normalna zemlja, ali…’



Već imaju dovoljno dobro nuklearno oružje koje nije potrebno testirati?

Najprije, kada je riječ o nuklearnom testiranju, iz današnje je izjave jasno da razlog zbog kojeg Kim Jong-un pristaje dobrovoljno obustaviti sva testiranja i zatvoriti poligon za testiranja, je taj da on osjeća da je njegova zemlja dosegla vrhunac u području nuklearnog oružja. Iako je to teško potvrditi, ta tvrdnja očigledno nije pretjerana ili nevjerojatna. Uzevši u obzir da su Indija i Pakistan do 1998. provele po šest nuklearnih testova, a sada su jedne od glavnih zemalja u tom području, bez provođenja daljnjih testova, Sjeverna Koreja nakon osam godina razvoja nuklearnog oružja sada može imati jednaku sigurnost.

Osim toga, nuklearni testovi koje je Sjeverna Koreja provela u rujnu 2016. i 2017. bili su važna prekretnica. Prema tamošnjim državnim medijima, test proveden 2016. uključivao je standardiziran i kompaktni nuklearni uređaj koji bi se mogao montirati na bilo koju njihovu balističku raketu kratkog, srednjeg ili dugog dometa, pa i na one interkontinentalne. Očekivana eksplozivna moć tog oružja mogla bi biti dva do tri puta jača od onog koje su SAD koristile za Nagasaki u posljednjim danima Drugog svjetskog rata. Posljednji testovi Sjeverne Koreje pokazali su da je ta zemlja u mogućnosti generirati ozbiljno moćno nuklearno oružje.

Interkontinentalne balističke rakete još nisu dovoljno usavršene

Dok neovisni stručnjaci i različite sigurnosne agencije još nisu došle do konsenzusa o tome da li Sjeverna Koreja doista razvija termonuklearnu bombu kao što tvrde, seizmički podaci od 3. rujna 2017. svijetu su dali dovoljno informacija da zaključi da Sjeverna Koreja ima nuklearno oružje takve mogućnosti. Kimovo nedavno putovanje u Peking bilo je samo pokazivanje snage i signal da ima dovoljno samopouzdanja da napusti Sjevernu Koreju. S jedne strane, iznenađujuća je njegova izjava o tome da će prestati koristiti interkontinentalne balističke rakete. Sjeverna je Koreja provela samo tri testa takvih raketa koje bi oružje mogle dobaciti i do SAD-a. Niti jedan od tih testova nije uključivao let rakete putanjom kakva bi bila potrebna za nuklearno oružje, što znači da bi bila potrebna daljnja testiranja kako bi se Sjeverna Koreja uvjerila da mogu pogoditi SAD.

No možda imaju druge planove. Primjerice, dok su usavršili sve na tehničkoj razini za prijetnje SAD-u, njihove raketne snage i dalje su ograničene malim brojem vozila za lansiranje. Trenutno Sjeverna Koreja ima vjerojatno samo šest lansera za interkontinentalne balističke rakete. Iako je Kim Jong-un u novogodišnjem govoru svoje nuklearne snage proglasio kompletnima, postoji dobar razlog za vjerovati da ipak dalje želi raditi na tome. S te strane, pokoravanje zabrani nuklearnih testova ograničilo bi njegove troškove. Zabrana nuklearnog testiranja mogla bi biti gesta na nuklearnom postrojenju Punggye-ri. Tako bi Sjeverna Koreja mogla uništiti svoje tunele za testiranje. No dok god to ne učine, ništa nije sigurno.

Sastanak s američkim predsjednikom vrijedan je ovoga?

Danas je Kim Jong-un rekao da će suspendirati nuklearna i raketna testiranja te obustaviti nuklearne pokuse na poligonu u sjevernom dijelu zemlje, u nastojanju da se nastavi gospodarski rast i očuva mir na Korejskom poluotoku, što će također pridonijeti stvaranju vrlo pozitivnog ozračja za uspjeh nadolazećeg skupa na vrhu sa Sjedinjenim Državama, te boljem gospodarstvu i poboljšanju životnog standarda. Takvo što se treba ozbiljno shvatiti. Sjeverna će Koreja tražiti ublažavanje sankcija u nadolazećim sastancima. Naime, ovaj potez dolazi uoči dva važna sastanka, onim s SAD-om te s Južnom Korejom.

Mnogi se pitaju zašto se Kim odrekao nuklearnih testova prije sastanka s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, no odgovor je jednostavan: sastanak s američkim predsjednikom dovoljna je nagrada sama za sebe. To je, naime, nešto što niti Kimov otac, niti njegov djed nisu uspjeli postići. Na kraju, što Sjeverna Koreja izgubi uništenjem svojih nuklearnih postrojenja, zapravo nije puno u odnosu na ono što će dobiti sastankom s američkim predsjednikom. Čak je i Trump, podsjetimo, Kimov potez nazvao velikim napretkom.