DRŽAVA S NAJSKUPLJIM ZDRAVSTVOM: Umalo umro od Covida pa od bolnice dobio račun od 1,1 milijun dolara

Sedamdesetogodišnji Amerikanac koji je zamalo umro od covida-19 dobio je šokantno visoki račun od 1,1 milijun dolara za troškove bolničkog liječenja, piše The Seattle Times

Michael Flor primljen je u bolnicu u Seattleu 4. ožujka i ostao je tamo 62 dana. U jednom trenutku bio je toliko blizu smrti da su mu sestre držale telefon kako bi se mogao oprostiti sa svojom ženom i djecom.

No oporavio se te je otpušten iz bolnice 5. svibnja, na veselje liječnika i medicinskih sestara koji su brinuli za njega – da bi naposljetku dobio račun na 181 stranicu koji iznosi 1.122.501,04 dolara (7.545.676 kn), rekao je novinama.

To uključuje: 9736 dolara za sobu na intenzivnoj njezi po danu, blizu 409.000 dolara za pretvaranje sobe u sterilni prostor na 42 dana, 82.000 za korištenje respiratora na 29 dana i gotovo 100.000 za dva dana kad je bio životno ugrožen.

Flora pokriva Medicare, vladin program osiguranja za starije, i neće trebati vaditi vlastiti novčanik, objavio je u subotu Times.

No u zemlji u kojoj je zdravstveni sustav jedan od najskupljih u svijetu – i pomisao da se učini dostupnim svima ostaje uvelike kontroverzan – rekao je da se osjeća “krivim” znajući da će porezni obveznici podnijeti veći dio troška.

“Spas moga života koštao je milijun dolara i naravno da je to dobro utrošen novac… No znam da sam možda ja jedini koji će to reći”, navodi Times.

Kongres je odobrio gigantski plan u svrhu održavanja američke ekonomije tijekom koronavirusa koji uključuje budžet od 100 milijuna dolara za kompenzaciju bolnicama i privatnim osiguravajućim tvrtkama koje su liječile pacijente od covida-19.